盤點蘇貞昌12大「驚」句 民眾黨批執政只剩出一張嘴

行政院長蘇貞昌以口才便給著稱，但不時脫口而出的「金句」，聽在民眾耳裡卻恐怕不是滋味。民眾黨團立委邱臣遠、蔡壁如今舉行記者會盤點蘇揆上任以來的12大「驚句」，批評蘇揆權力一把抓，執政卻只剩出一張嘴，面對外界質疑，更經常問A答B、實問虛答，「人命、經濟根本不在蘇大院長的心上！」。

民眾黨團舉出蘇揆驚句語錄包括：萊豬進口爭議時，蘇曾說「台灣人很會的啦，一吃就知道」、「美國連太空人都吃(萊豬)」；今年5月疫情爆發後，蘇卻告訴國人「大家該收心了」；疫情期間民眾搶買口罩時，蘇稱「買口罩要排隊，買早餐也是要排隊」；面對外界質疑疫苗採購及施打進度，蘇則回應「你買不到雞腿會怪自己?」、「希望大家多講好話，多做好事」、「我沒打(第二劑)也沒事，不急」；在野黨要求衛福部長陳時中應為「3+11」決策負責時，蘇更以「這麼認真的指揮官不該下台」護航。

民眾黨團也提到，去年三倍券上路後，蘇貞昌拿三倍券買漫畫給孫女，卻被爆出打了行政院統編，事後蘇稱「有人多事、多此一舉，還去打什麼統編？」今年9月數位五倍券開放綁定後，系統大塞車，蘇卻說「可見五倍券大受歡迎」。此外，蘇去年5月視察高雄榮民總醫院屏東分院進度時，曾質疑醫院院長「連車位幾個都搞不清楚？」8月視察彰化縣淹水災情時，更脫口說出「天公伯很公平，人做得好沒淹、做不好就淹」，被質疑失言。

邱臣遠指出，蘇揆就任以來，行政院觀光發展推動委員會、體育運動發展委員會分別停擺了1088天和637天，包括後疫情時代觀光產業的復甦、體育改革以及刻正面臨的國際經貿談判，都是相關跨部會、跨層級的議題，現在任務編組卻被解編，政策推動恐被排擠。他也批評，蘇貞昌執政「攏嘸步」，只會用「問A答B」、編列內宣預算養網軍來轉移施政不力的事實。