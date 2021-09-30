台語問政？馮世寬：希望立委不要逼我 今天沒穿西裝

基進立委陳柏惟日因堅持以 台語 質詢，與國防部長邱國正之間「擦出火花」。退輔會主委 馮世寬 上午在立法院進行業務報告，他受訪表示，議事要互相，應該要和平，希望立委用國語來問政，這樣雙贏，「我希望他（陳柏惟）不要逼我」，他今天可沒有穿西裝。

馮世寬上午列席外交及國防委員會進行業務報告，他受訪時作上開表示。過去馮世寬因質詢與國民黨立委鄭天財衝突，一度離開備詢台脫下西裝。過去也曾與陳柏惟為台語問政交過手。

對於立委的台語問政，馮世寬說，議場有議場規則，他深切了解，這是議場不是戰場，他想大家應該能夠互相諒解。他台語不行，當然希望立委用國語來問政。

馮世寬表示，很多老榮民打給他，他們也希望立委以國語問政，他們這樣才聽得懂。他說，這些老榮民從各地來，他們當然不會講台語，而且這兩年，他都沒時間學台語，而是去學山東話、廣東話、四川話，最難的是福州話，「我們還有西藏人喔」，所以他學很多種語言，至少要能跟90歲老先生用他的方言講幾句問候的話。

他說，假如立委問他，他會說沒有時間台語，希望立委能諒解。語言是需要而產生的，假如今天他在美國國會，他當然用英語，在這裡當然用國語、讓大家都聽得懂，他會為榮民請命，希望立委用國語來問政，這樣大家雙贏。

對於不懂台語的邱國正被陳柏惟以台語質詢，馮世寬說，希望立委不要逼他「今天沒有穿西裝」，議事上希望大家雙贏、互相，應該要和平。