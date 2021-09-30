整合監督蔡政府戰力 國民黨團幹部周六邀朱立倫晚餐

國民黨前主席朱立倫下周二將提前回鍋接任新任黨主席，後續如何與「最前線」的黨團合作也受關注。繼中常委周一晚間主動邀約朱餐敘，立院國民黨團也跟進主動出擊，本周六晚間將做東邀朱餐敘，討論黨團未來如何與黨中央聯合作戰。

該場周六晚間6時在極品軒餐敘，由黨團總召費鴻泰發起，以黨團名義邀約，但黨團僅三長，包括總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲，與副書記長李德維、洪孟楷、謝衣鳯、鄭正鈐等幹部代表出席。

知情人士表示，該場餐敘除了有讓黨團幹部與朱立倫提前熟悉用意，主要還是要了解朱對於就任後，希望黨團與黨中央如何分工，包含未來黨中央與黨團如何對接？是否重啟三方平台？這些制度性問題都會納入討論。

此外，知情人士說，立院黨團雖是黨攻擊發起最前線，但未來朱立倫上任後，在攻防議題發動上，與黨中央間主動地位優先順序、黨團在前線戰鬥黨中央如何提供後勤、智庫角色，以及朱對目前黨團攻防表現看法，周六餐會上也會交換意見。

黨團人士表示，朱立倫已將上任黨主席，已是未來共同作戰的夥伴，提前保持密切聯繫，也有助於後續中央與黨團聯合作戰，更有力監督民進黨政府。