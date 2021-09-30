快訊

台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

是否進國民黨部服務？張亞中回應了

整合監督蔡政府戰力 國民黨團幹部周六邀朱立倫晚餐

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席選舉勝出的朱立倫下周二將提前回鍋接任黨主席。本報資料照片
國民黨主席選舉勝出的朱立倫下周二將提前回鍋接任黨主席。本報資料照片

國民黨前主席朱立倫下周二將提前回鍋接任新任黨主席，後續如何與「最前線」的黨團合作也受關注。繼中常委周一晚間主動邀約朱餐敘，立院國民黨團也跟進主動出擊，本周六晚間將做東邀朱餐敘，討論黨團未來如何與黨中央聯合作戰。

該場周六晚間6時在極品軒餐敘，由黨團總召費鴻泰發起，以黨團名義邀約，但黨團僅三長，包括總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲，與副書記長李德維、洪孟楷、謝衣鳯、鄭正鈐等幹部代表出席。

知情人士表示，該場餐敘除了有讓黨團幹部與朱立倫提前熟悉用意，主要還是要了解朱對於就任後，希望黨團與黨中央如何分工，包含未來黨中央與黨團如何對接？是否重啟三方平台？這些制度性問題都會納入討論。

此外，知情人士說，立院黨團雖是黨攻擊發起最前線，但未來朱立倫上任後，在攻防議題發動上，與黨中央間主動地位優先順序、黨團在前線戰鬥黨中央如何提供後勤、智庫角色，以及朱對目前黨團攻防表現看法，周六餐會上也會交換意見。

黨團人士表示，朱立倫已將上任黨主席，已是未來共同作戰的夥伴，提前保持密切聯繫，也有助於後續中央與黨團聯合作戰，更有力監督民進黨政府。

朱立倫 費鴻泰 國民黨

延伸閱讀

駁朱立倫稱「台中海線找不到」陳柏惟：挺Q換倫救亞中

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨只是剛好而已

朱立倫稱收中共賀電是共同決定 民進黨：紅統路線

蔡英文：朱立倫當選後發賀函 期待兩黨續合作

相關新聞

是否進黨部服務 張亞中：與朱立倫理念不同那又何必

國民黨主席選舉落幕，針對若受邀是否願意進入黨部服務，孫文學校總校長張亞中今天說，他與黨主席當選人朱立倫在處理兩岸的理念不...

立委提議野柳女王頭進故宮當新國寶 故宮院長：絕對不敢

野柳女王頭是台灣最知名的地理指標，卻面臨風化的「斷頭」危險。立委李德維今天在立院建議故宮，野柳女王頭可成為台灣的「新國寶...

二審敗訴！蘇啟誠案外案翻盤 謝長廷臉書回應了

外交部前部長歐鴻鍊曾稱駐日代表謝長廷「逼死蘇啟誠」，謝長廷對歐鴻鍊提告求償，一審勝訴、二審敗訴；謝長廷今透過臉書談此事，...

5%和65%的差距 國民黨重返執政的距離

國民黨主席選舉激戰落幕，包括勝選黨魁的朱立倫等4位候選人，在這次選舉中都向深藍靠攏，積極對兩岸論述表態，這當然是因為37萬餘黨員的結構，黃復興黨員占有8、9萬之多，加上海外黨員1萬多人，就占了將近四分之一，黨內選舉優先鞏固深藍票源，同步向地方縣市開拓，是朱立倫的致勝策略。

不在籍公投法送立院 年底來不及適用

年底4項公投還是要回戶籍地投票，不能採取不在籍投票。政院30日送交《公民投票不在籍投票法》至立院，若通過，未來將可以「移轉投票」，在戶籍地以外之縣市投票，需於公投前2個月提出申請，但通訊投票與境外投票仍不開放，中選會主委李進勇表示，最快於2023年開始適用，因此年底4項公投並不適用。

柯建銘：朱立倫該稱自己是「陳玉珍信徒、費鴻泰傳人」

國民黨立法院黨團採焦土戰，明天立法院議事可能也遭杯葛，國民黨立委陳玉珍今天下午已占議場正門。民進黨立法院黨團總召柯建銘今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。