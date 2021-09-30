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藍綠立法院開戰交鋒！陳玉珍、邱議瑩網友認證女戰神是她

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image source: 網路溫度計

文／朱涵瑜

9月28日立法院院會吵吵鬧鬧，藍綠立委們早就蓄勢待發準備應戰，民進黨立委們漏夜在議場門口卡位，國民黨立委陳玉珍則是拂曉出擊，清晨5點多趁著綠委熟睡之際突襲卡位，接著開始引爆爭端。藍綠雙方一路從議場外吵到場內，其中陳玉珍、邱議瑩的「近距離肉身攻防戰」更是全場焦點之一，藍綠陣營女戰神之間的戰火一發不可收拾，嗆聲、推擠、挑釁動作樣樣都有，兩人的衝突不僅打出個人網路高聲量，也互相拉抬討論熱度。立法院攻防戰整場看下來，陳玉珍不僅帶道具、自帶效果，同時攻占主席台、發言台和邱議瑩開嗆，還與其他綠委們互轟，處處開戰場，相較於邱議瑩，陳玉珍「話題性十足」，光是9月28日聲量就遠遠領先邱議瑩，從兩人的討論熱度來看，陳玉珍可以說是「網友認證的女戰神」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2020/07/15~2021/09/27)  

立法院衝突燒出熱度？陳玉珍、邱議瑩聲量最高點都在「攻占議事」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/07/15~2021/09/28）所做的統計調查，近一年多時間以來，陳玉珍、邱議瑩兩人的聲量高峰全都落在「立法院肢體衝突事件」。被封為「金門女戰神」的陳玉珍網路聲量第一高峰在9月28日，聲量數達16,146筆，網路討論內容有「陳玉珍1打10大亂鬥」、「拂曉搶灘突擊綠委」、「占領發言台」等等；聲量第二高則是2020年7月17日共有17,755筆，當時同樣也是立法院肢體衝突事件讓陳玉珍躍上聲量版面，國民黨立法黨團杯葛監察院人事案，陳玉珍與民進黨立委們起爭執，並且配戴「S腰帶」趴立法院主席台50分鐘，被封「金門女戰神」。

「悍」出網路聲量度？ 邱議瑩穩坐綠營女悍將寶座

民進黨立委邱議瑩近一年多來的網路聲量，兩次高峰點也都在「立法院全武行」事件，聲量第一名9月28日共有7,198筆，討論內容多聚焦在邱議瑩、陳玉珍頻衝突，邱委員還對陳玉珍嗆聲「來啊」，被其他委員們拉開，隔空再做出挑釁動作；邱議瑩網路聲量第二高是在2020年7月17日共有3,999筆，當時立法院要針對監察院人事同意權案進行投票，但是國民黨立委反對監委名單，占據主席台癱瘓議事，最後演變成「立委肉搏戰」，其中邱議瑩大戰葉毓蘭登上版面，拉衣、扯髮戲碼統統有，葉毓蘭被封「國民黨新神力女超人」，而原本一向嗆辣的邱議瑩則是更穩坐「綠營女悍將」寶座。

「武裝、戰力、突擊」 金門女戰神網路熱門關鍵字

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/07/15~2021/09/28）分析，陳玉珍網路熱門關鍵字除了立法院議事相關事項，「武裝、戰力、突襲、攻防、杯葛、強悍」都在關鍵字榜單內，另外，陳玉珍近期造型、妝容明顯改變，開始運動健身引起不少網友熱議，因此「氣質、眼鏡、洋裝」都有相當大討論熱度。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析時間:2020/07/15~2021/09/28)   

「萊豬、口角、肢體、攻防」 邱議瑩綠營女悍將熱門關鍵字

民進黨立委邱議瑩的熱門關鍵字包括「萊豬、口角、肢體、攻防、戰鬥、阻擋、激烈、推擠」，不難看出皆與立法院衝突事件有很大關聯性，其中特別的是「陳玉珍」名字也在邱議瑩的網路熱門關鍵字榜單，兩位女戰神戰力十足，不僅自拚聲量，相互「交鋒搏火」也發揮聲量拉抬效應。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析時間:2020/07/15~2021/09/28)  

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年07月15日至2021年09月28日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳玉珍、邱議瑩』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。


陳玉珍 邱議瑩 立法院

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