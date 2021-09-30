張錦豪、張志豪、張之豪3議員傻傻分不清 他喊冤沒偷生

新北市議員張錦豪、張志豪，及基隆市議員張之豪，由於都姓張，而且都是首次當選議員的年輕世代，同屬民進黨，但因都叫做「張X豪」，名字只差中間一個字，在為民服務時常遇到有民眾叫錯名字，甚至民眾打錯電話到服務處，趣事一籮筐。更誇張的是，連新北市副市長都搞錯對象，送錯出生兒大禮，讓有「汐止金城武」之稱的張錦豪也喊冤「我最近沒有偷生小孩啊」。

汐止、金山萬里選區的議員張錦豪，昨天在臉書說，他很感謝新北副市長謝政達派人親送「奇哥」出生兒大禮，但是，他最近沒有偷生小孩啊。原來是要送給「中和發言人 」張志豪 ，原來送錯了，哈哈哈。「恭喜志豪兄喜獲麟兒！也感謝謝副市長什麼事都想到小弟我。」

搞錯張錦豪與張志豪，不只這一樁。基隆市議員張之豪昨天也在臉書呼應，張之豪說，XX國小家長會長來電服務處，他接起電話，對方說有事情要陳情。

「XX國小？基隆好像沒有XX國小這間學校耶。會長，您是不是要找中和張志豪議員？」

「對啊。難道你不是嗎？」

「我是基隆張之豪議員。」

「啊！不好意思不好意思！」

「沒關係，我給您他服務處的電話，您打這支電話給他就好！」

張之豪說，他剛才好像看到新北市議員張錦豪，收到新北市副市長送給張志豪的新生兒子的禮物。