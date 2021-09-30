駁朱立倫稱「台中海線找不到」陳柏惟：挺Q換倫救亞中

國民黨主席當選人朱立倫昨拜會宜蘭縣議會時，批評選區在台中的台灣基進立委陳柏惟，在台中海線地區「根本找不到」。對此，陳柏惟在臉書列舉6點反擊，並指朱「白賊後繼有倫」、公然扯謊，他也大酸，平常跑地方都聽到「挺Q換倫救亞中」的聲音。

陳柏惟指出，當選立委之後，背負著眾人期待、也知道有人虎視眈眈，「可說是有求必應，只有做得夠不夠好，不存在沒有服務的問題」，並在龐大的財務壓力下由台灣基進黨補助款直接支援選區。他也列舉6點佐證，聘請25人服務選區、成立5個直營服務處、車子平均日里程150公里、團隊油錢每個月要3萬6000元以上、建立選服系統工作、總服務案件2900件。

「你說我們沒有服務真的離現實太遙遠」，陳柏惟批評朱，「說謊不意外，因為說謊黨就是選誰比較會說謊，張亞中就是太老實說出追求國家統一才會選輸你，連我平常跑地方都聽到挺Q換倫救亞中的聲音，你可能要評估一下繼續說謊蹭聲量是不是好的政治手段」。

陳柏惟也在臉書附上服務處資訊，呼籲民眾如果身邊有朋友說找不到人、看不到的，可私訊粉專或來電服務處，他在行程之間的空檔會安排過去拜訪，「看我直播就知道我在地方跑最開心了，因為遇到的都是正常人」。