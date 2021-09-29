快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康一天推一罷免陳柏惟理由 要地方罷掉「阿Q立委」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
趙少康呼籲罷掉基進黨立委陳柏惟。圖／取自趙少康臉書
趙少康呼籲罷掉基進黨立委陳柏惟。圖／取自趙少康臉書

國民黨主席當選人朱立倫周日將南下台中親自坐鎮「刪Q」，中廣董事長趙少康也號召「戰鬥藍」出擊罷免基進黨立委陳柏惟，從現在起到罷免日，每日回顧一個刪Q理由，今天推出「EP1」，呼籲罷掉這個讓地方抬不起頭的「阿Q立委」。

趙少康表示，陳柏惟在立法院外交國防委員會堅持用台語質詢，國防部長邱國正苦勸不聽，最後不只浪費質詢時間，什麼正事都沒討論，還搞得大家人仰馬翻。不關心國防議題只顧作秀，陳柏惟引火上身被負評灌爆，更意外導致立法院剛上路的通譯服務喊卡。立法院的決議等於重重打臉陳柏惟，還讓推廣多元語言詢答的目標退回原地，陳柏惟的小丑行徑再添一樁。

趙少康說，台中選民願意給空降的陳柏惟機會，送他進立法院，當然是希望他能為地方帶來改變，而不是只會嘴砲做秀，掩蓋自己根本沒料。陳柏惟反對政府增加疫苗採購數量，對得起到現在還打不到疫苗的眾多台中選民嗎？台中人生活過得更好了嗎？空氣更清新了嗎？

趙少康表示，陳柏惟在立法院只顧發動意識形態對立，把台中選民的需求拋諸腦後，地方服務也不見身影，台中市第二選區選民彷彿成了3Q孤兒，當然要大力刪Q。

趙少康強調，10月23日就是罷免陳柏惟投票日，戰鬥藍絕不缺席，最近半個月已經周周到台中車隊掃街，並將持續到罷免日。從現在起到罷免日的每一天，讓大家一起回顧陳柏惟鬧的每一個笑話、檢討陳柏惟每一個不適任的原因。

趙少康說，這次是台中第二選區（烏日、沙鹿、龍井、大肚、霧峰）選民展現公民意志的機會，罷掉這個讓地方抬不起頭的「阿Q立委」，人人都要盡心力。

陳柏惟 趙少康 立法院

延伸閱讀

陳柏惟罷免投票倒數 民進黨：地方全力動起來

參與刪Q讓不合適人下台 顏寬恒：陳柏惟言行舉國皆知

3Q罷免案前台語質詢掀波 綠委喊話：盡量避免小爭辯

陳柏惟罷免案在即 陳亭妃：要讓朱立倫吃敗仗

相關新聞

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨只是剛好而已

針對民進黨質疑兩岸賀電往來內容是否為共同決定及是否與選前言論自相矛盾一事。國民黨主席當選人朱立倫辦公室發言人凌濤表示，國...

趙少康一天推一罷免陳柏惟理由 要地方罷掉「阿Q立委」

國民黨主席當選人朱立倫周日將南下台中親自坐鎮「刪Q」，中廣董事長趙少康也號召「戰鬥藍」出擊罷免基進黨立委陳柏惟，從現在起...

陳其邁26年前成為最年輕立委 阿扁：我是最佳助選員

前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」，安排專訪綠營六都百里侯，10月3日訪高雄市長陳其邁。阿扁今天在臉書預告此事，還回顧...

我駐蒙古代表處 出現第2例新冠確診

外交部今天表示，駐蒙古代表處一名人員於9月23日快篩呈陽性，於9月25日再經PCR核酸檢測確認感染新冠肺炎；這名確診人員...

中國申請加入CPTPP 學者分析三大戰略考量

中國大陸及台灣先後遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），恐增加我國加入難度。民進黨中常會今邀請中華經濟...

蔡英文向國民黨喊話 政黨競爭要就事論事

民進黨主席蔡英文今天在中常會說，最近發現很多假訊息和政治攻擊包裝在一起，扭曲執政成果指控，應儘速澄清。她也提到國民黨新主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。