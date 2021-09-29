陳其邁26年前成為最年輕立委 阿扁：我是最佳助選員

前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」，安排專訪綠營六都百里侯，10月3日訪高雄市長陳其邁。阿扁今天在臉書預告此事，還回顧說21年前陳其邁當選全國最年輕立委，他是最佳助選員。

陳水扁今天臉書貼出陳其邁年輕舊照，以「其邁師弟出馬」為主題發文，寫到陳其邁父親陳哲男是他當台北市長任內，推動奉茶文化戶政革新重要推手，26年前，陳其邁「師弟」出馬成為最年輕立委，他是最佳助選員。

阿扁也說，西元2000年他當總統時，首度將國慶焰火移師高雄港，推動南北平衡。2001、2002年連續2年在愛河辦台灣燈會，接著2005年高雄再次舉辦國慶焰火，16年後，國慶焰火重返雄港，別具意義。

除了10月3日上午10點專訪陳其邁，阿扁專訪綠營六都市長計畫，預計10月中旬訪台南市長黃偉哲、10月底訪桃園市長鄭文燦。