我駐蒙古代表處 出現第2例新冠確診

外交部今天表示，駐蒙古代表處一名人員於9月23日快篩呈陽性，於9月25日再經PCR核酸檢測確認感染新冠肺炎；這名確診人員已依據蒙古衛生部相關防疫規定，進行居家隔離治療，此為駐蒙古代表處第2個確診案例。

外交部指出，駐蒙古代表處得知這名人員快篩陽性結果，立即要求進行居家隔離，並接獲PCR確診通報後，隨即安排駐處其他人員進行PCR檢測，結果均為陰性；代表處也同時進行辦公空間深度消毒作業，並要求駐處人員加強自主健康管理及落實各項防疫措施。依蒙古衛生部相關防疫規定，駐處將採居家辦公至10月1日全體人員第二次PCR採檢陰性後，才恢復正常上班。

目前駐處領務服務採預約制，有領務需求的民眾可於上班時間撥打專線電話(+976) 9602-3688諮詢或預約收取件時間。國人在蒙古如有急難救助案件需要立即協助處理，可撥打駐處緊急聯絡電話(+976) 9909-1213；蒙古境內直撥9909-1213。

駐蒙古代表處1名人員9月8日快篩呈陽性，11日PCR核酸檢測確認感染新冠肺炎，為駐蒙古代表處第1個確診案例。