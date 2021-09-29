快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

我駐蒙古代表處 出現第2例新冠確診

聯合報 / 記者張加／即時報導

外交部今天表示，駐蒙古代表處一名人員於9月23日快篩呈陽性，於9月25日再經PCR核酸檢測確認感染新冠肺炎；這名確診人員已依據蒙古衛生部相關防疫規定，進行居家隔離治療，此為駐蒙古代表處第2個確診案例。

外交部指出，駐蒙古代表處得知這名人員快篩陽性結果，立即要求進行居家隔離，並接獲PCR確診通報後，隨即安排駐處其他人員進行PCR檢測，結果均為陰性；代表處也同時進行辦公空間深度消毒作業，並要求駐處人員加強自主健康管理及落實各項防疫措施。依蒙古衛生部相關防疫規定，駐處將採居家辦公至10月1日全體人員第二次PCR採檢陰性後，才恢復正常上班。

目前駐處領務服務採預約制，有領務需求的民眾可於上班時間撥打專線電話(+976) 9602-3688諮詢或預約收取件時間。國人在蒙古如有急難救助案件需要立即協助處理，可撥打駐處緊急聯絡電話(+976) 9909-1213；蒙古境內直撥9909-1213。

駐蒙古代表處1名人員9月8日快篩呈陽性，11日PCR核酸檢測確認感染新冠肺炎，為駐蒙古代表處第1個確診案例。

蒙古 新冠肺炎 快篩

延伸閱讀

新北10月1日起開放特殊病房探視 須持篩檢陰性證明

50多歲男性染疫曾至萬華 北市：沒有出入特殊場所

新北今+1、匡列6人皆陰性 板橋社區確診戶周五打疫苗

岸田文雄將任日首相 外交部盼續推動台日實質合作關係

相關新聞

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨只是剛好而已

針對民進黨質疑兩岸賀電往來內容是否為共同決定及是否與選前言論自相矛盾一事。國民黨主席當選人朱立倫辦公室發言人凌濤表示，國...

趙少康一天推一罷免陳柏惟理由 要地方罷掉「阿Q立委」

國民黨主席當選人朱立倫周日將南下台中親自坐鎮「刪Q」，中廣董事長趙少康也號召「戰鬥藍」出擊罷免基進黨立委陳柏惟，從現在起...

陳其邁26年前成為最年輕立委 阿扁：我是最佳助選員

前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」，安排專訪綠營六都百里侯，10月3日訪高雄市長陳其邁。阿扁今天在臉書預告此事，還回顧...

我駐蒙古代表處 出現第2例新冠確診

外交部今天表示，駐蒙古代表處一名人員於9月23日快篩呈陽性，於9月25日再經PCR核酸檢測確認感染新冠肺炎；這名確診人員...

中國申請加入CPTPP 學者分析三大戰略考量

中國大陸及台灣先後遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），恐增加我國加入難度。民進黨中常會今邀請中華經濟...

蔡英文向國民黨喊話 政黨競爭要就事論事

民進黨主席蔡英文今天在中常會說，最近發現很多假訊息和政治攻擊包裝在一起，扭曲執政成果指控，應儘速澄清。她也提到國民黨新主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。