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替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

中國申請加入CPTPP 學者分析三大戰略考量

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳。圖／翻攝udn tv 直播
中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳。圖／翻攝udn tv 直播

中國大陸及台灣先後遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），恐增加我國加入難度。民進黨中常會今邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳以「加入CPTPP：舊挑戰、新變數、新思維」為題進行專案報告，據轉述，李淳今指出中國選擇在此時申請加入的三大戰略考量，最重要關鍵就是突破「天下圍中」。

據轉述，李淳今進行專案報告後，有民進黨中常委詢問為什麼中國要在此刻申請加入CPTPP，李淳分析，美國總統拜登上台後，很多因素對中國不是很有利，英、美、澳也簽署防衛條約，對中國不是太好，中國此時可能想突破「天下圍中」、世界各國圍堵中國的狀況。

李淳也提到，中國參加CPTPP，同時想向周遭國家釋出善意，表示可以成為共同一環，而不是獨霸一方；另外還有一個戰略，就是阻擋美國重返CPTPP。

民進黨 美國 李淳

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