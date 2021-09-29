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【重磅快評】BNT疫苗被「挪用」 第2劑會故伎重施嗎？

聯合報 / 主筆室
因BNT疫苗到貨延遲，全台共計30萬名學生受影響，不少學生及家長因此氣得跳腳。圖為校園BNT疫苗注射的情形。記者卜敏正／攝影
因BNT疫苗到貨延遲，全台共計30萬名學生受影響，不少學生及家長因此氣得跳腳。圖為校園BNT疫苗注射的情形。記者卜敏正／攝影

校園全面開打BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天突然宣布，因疫苗到貨延遲，全台共計30萬名學生受影響，不少學生及家長因此氣得跳腳；問題是，明明國內到貨疫苗足夠，被列為優先的學生卻無法如期施打，指揮官陳時中今天以「只不過稍微晚一些，我們一定要讓每一批疫苗發揮最大效益」輕輕帶過，讓學生及家長心中的問號因此更多了。     

BNT疫苗校園接種計畫原本預計2週完成，不過，因BNT疫苗後續到貨延遲，指揮中心宣布目前校園缺貨30萬劑疫苗，所有縣市都受到影響。由於無法如期在10月8日接種完成，恐怕會影響學生段考，有部分家長也已請了照顧假，因指揮中心突然宣布疫苗延遲到貨而全部打亂了。

1500萬劑BNT疫苗是企業及民間捐贈，即使是政府採購的疫苗都無法保證如期到貨，要求民間捐贈的疫苗如期到貨，確實難度更高，這點學生及家長應該都能體諒；只是，據統計，截至9月27日為止，國內BNT疫苗已到貨184萬劑，而我國12歲到18歲年齡人口才151萬人，再怎麼分配，也應該足夠這些青少年打第一劑，指揮中心卻說還缺30萬劑，當然無法讓學生及家長心服口服，           

對於校園BNT疫苗缺貨，許多學校無法如期接種疫苗，擔心影響學生段考，也難以安排時間，陳時中表示，學校的考試時間學校最了解，接種疫苗也不是非要考試當天不可，請學校做最好安排。記者會結束前，陳還說每一批疫苗到貨後都會儘快要讓更多人打到，延遲到貨在估算之內 ，只不過稍微晚一些，我們一定要讓每一批發揮大效益...。 

陳時中的答覆顯然無法令學生及家長滿意，學生及家長的問題是，這批疫苗數量充足，本來就指明讓學生優先施打，這也是捐贈單位的初衷，但指揮中心執行方式並未充分尊重捐贈單位，如果到貨184萬劑，指揮中心卻說缺貨30萬劑，這代表有63萬劑被「挪用」，只有121萬劑被用在學生身上，執行率不到7成，想必捐贈單位也不能認同。

蘇貞昌訂出目標，第一劑疫苗接種率10月初要達到6成，10月底達到7成，第二劑疫苗覆蓋率也要接近3成，民間捐贈這批BNT疫苗將是年底前國內疫苗施打的主力，打在學生身上算一劑，打在成人身上也是一劑，對指揮中心達成目標沒有影響，但指揮中心未預留足夠數量疫苗給學生，不是執行力的問題，就是有其他考量，難道打在學生身上不是最大效益？最令學生及家長不安的是，第一劑疫苗可以挪用，日後打第二劑，難保指揮中心不會故伎重施。   

疫苗 BNT 陳時中

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