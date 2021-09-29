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民眾黨2022議員布局？柯文哲：認真做 剩下給上天決定

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天被問及2022台北市議員選舉規畫，民眾黨將提名幾席？士北區一區推兩名候選人？對此，柯文哲僅說，就是認真做，剩下給上天決定，這樣就好。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天被問及2022台北市議員選舉規畫，民眾黨將提名幾席？士北區一區推兩名候選人？對此，柯文哲僅說，就是認真做，剩下給上天決定，這樣就好。圖／北市府提供

北市柯文哲團隊再異動，北市府副發言人林珍羽已向柯文哲遞出辭呈，預計10月中旬離任，將到基層服務，爭取明年的中山大同議員選舉。台北市長柯文哲今天被問及2022台北市議員選舉規畫，民眾黨將提名幾席？士北區一區推兩名候選人？對此，柯文哲僅說，就是認真做，剩下給上天決定，這樣就好。

面對2022選戰逼近，民眾黨台北市議員選戰開始布局？柯文哲僅說，其實這種事情都不需要他回答，他的態度就是認真過每一天，意思是說，如果在市府工作，就是認真在市府工作，要出去選舉，就是認真跑選舉，每個在哪個位置上，將事情做好，認真做，剩下給上天決定，這樣就好。

另外，對於民眾黨推出眾志成城計畫，是否廣邀學者，找出2024總統大選的兩岸論述，民眾黨論文研究清單也有「國家安全」納兩岸議題，是否要廣邀意見找出統獨間的「第三條路」？

對此，柯文哲說，開放政府、全民參與、公開透明，本來就是他的政治理念，民眾黨的智庫列出台灣當前面對的重大問題，分為三大類，公布給年輕人寫碩博士論文時，鼓勵研究這些題目，希望做研究，不要為了研究而研究，希望做出來的結論，對國家未來發展有影響，是建立一個平台，希望年輕人的努力，對國家未來的發展有影響。

柯文哲 北市 民眾黨

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