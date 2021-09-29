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蔡英文：近來很多假訊息扭曲執政成果 黨部回應要更快
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文在會中表示，最近發現很多假訊息，和政治攻擊包裝在一起，對民進黨執政成果提出扭曲事實的指控，知道黨部同仁都有立即澄清回應，但還是要提醒大家，未來這樣的狀況，也可能會越來越多，因此澄清速度要更快、回應要更簡明扼要，才能夠讓民眾很快理解事實的真相。
談及疫情，蔡英文指出，這幾天疫情穩定，疫苗正逐步施打，覆蓋率已經超過五成。隨著疫情受到控制，指揮中心也放寬了部分的防疫管制措施，但還是要提醒大家，疫情隨時可能有變化，還是要戴好口罩、勤洗手。
談及疫後振興，蔡英文表示，相信大家都很清楚，疫情有控制好，振興才振興得起來。這幾天，振興五倍券開放登記，無論是數位綁定或紙本預約，反應都很踴躍；振興券等同現金，中央各部會、地方政府都有加碼，這幾天自己有機會接見團體、企業，也都拜託他們要多多幫忙，政府跟民間攜手，一定會把內需振興起來。
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