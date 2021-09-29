蔡英文：加入CPTPP確實存在政治問題

民進黨中常會今天邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳以「加入CPTPP：舊挑戰、新變數、新思維」為題進行專案報告。蔡英文總統聽取報告後表示，加入CPTPP確實有一些政治問題，必須要同心協力，與友好的國家和既有的會員國，一起來面對處理，因此，所有的國民對加入CPTPP的支持，還有民意代表與從事政治工作的人，對這整個加入過程能夠有通盤的了解，至關重要。

蔡英文指出，台灣欲加入經濟貿易組織，以台灣市場的開放程度和自由化的程度，在經貿開放的議題上與技術問題上面，可能雖然有些問題，但是我相信政府都可以一一地來克服。蔡說，加入CPTPP對台灣整體經貿是非常重要的工程，因此也要能了解在加入CPTPP的過程中，有哪幾關、有哪些關鍵性的因素必須要去考慮。

蔡英文表示，非常感謝李淳所作專案報告，把加入CPTPP所牽涉的程序問題、技術性問題或是政治性的問題，做非常精要的說明。