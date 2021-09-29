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柯文哲嗆蘇貞昌「神也你、鬼也你」 3+11不敢公布紀錄

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
蘇貞昌日前指防疫台灣是「舉世滔滔的幸福之地」、談軍購預算又打「亡國危機牌」。柯文哲今天說，「神也你，鬼也你，話都是你在講，算了，算了，有時候都懶得回答，認真工作就好。」圖／北市府提供
蘇貞昌日前指防疫台灣是「舉世滔滔的幸福之地」、談軍購預算又打「亡國危機牌」。柯文哲今天說，「神也你，鬼也你，話都是你在講，算了，算了，有時候都懶得回答，認真工作就好。」圖／北市府提供

行政院蘇貞昌昨赴立法院施政報告，對於蘇貞昌日前指防疫台灣是「舉世滔滔的幸福之地」、談軍購預算又打「亡國危機牌」。媒體問台北市長柯文哲怎麼看？柯文哲今天說，這都是政治口水題，柯也用台語說，「神也你，鬼也你，話都是你在講，算了，算了，有時候都懶得回答，認真工作就好。」

柯文哲也嗆3+11，柯說，他們不敢公布(3＋11)會議記錄就是這樣，很想知道，到底是哪一個醫學專家同意，怎麼同意的？如果沒有，那這個更嚴重，今天不是說要扛責，更重要是檢討政策形成過程，到底哪個流程出現問題。他認為這不符合專業，不符合科學，但為什麼會出現？

對於3+11政策沒人扛責？柯文哲說，若是一個成熟的民主國家，比扛責更重要的是檢討，怎麼會在政策會出現破口，是否SOP有問題。

柯表示，他以前很強調SOP，不過大家覺得說，政治不是這樣做，但他認為，一個政策要形成，公民參與怎麼弄？詢問利害相關人，受益者、受害者是誰，法令是否有問題？還有專家學者意見，最後還要送市長室會議，市府的晨會有十幾個人聽過，裡面一定要確保多元性夠。

柯文哲表示，他認為更重要的是要檢討政策形成過程，到底哪裡出破口？特別是衛福部這種醫療專業的東西，台灣的政治就是不太尊重專業，專業問題、專業解決，能夠參考專家意見，最多只是做一些政策調整，基本還是要回到政策專業，回到理性務實科學的路上。

柯文哲 蘇貞昌 行政院

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