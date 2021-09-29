助攻反杯葛？國民黨團：立院總務處長親開後門接綠委

國民黨團昨杯葛行政院長蘇貞昌施政報告失利，過程中立法院議事人員遭質疑不公。國民黨團今調閱議場監視器畫面證實，總務處長確實破壞慣例開後門，還提前10秒開門放民進黨立委進議場先布陣防守，批評立院自甘淪行政院立法局。

國民黨團總召費鴻泰也點名，昨天臨陣與民進黨立委何志偉、林楚茵換質詢順序的時代力量立委邱顯智與民眾黨立委蔡壁如「就是小綠」，表示昨天不管議事怎麼攻防，他們質詢時間不會受影響，但卻違法換棒次放水，「換到什麼條件？」而調閱錄影帶畫面，昨天上午在後門等候民進黨立委入議場的，除立法院總務處長周傑，立法院秘書長林志嘉也在一旁。

費鴻泰表示，昨天朝野立委僵持的議場正門上午7時0分14秒開門，但立院總務處長卻早在後門恭迎，並在4秒時，就親自打開後門放民進黨立委率先進入議場，先占據主席台、發言台與蘇貞昌答詢台，避免施政報告再遭杯葛。

費鴻泰說，議場不大，後門又離主席台更近，前、後門開門差10秒差天差地遠，行政不中立的總務處長不要考慮彼此智慧，負責開後門放民進黨立委進議場，是接到誰的指令？沒有議事中立就不會有國會民主。

國民黨立委李德維也還原，昨天上午議場正門開門後衝入議場，已經看到主席台坐有3個民進黨立委，議事人員席也坐3個，答詢台也有3個，行政院正副院長座位也坐了兩個民進黨立委，報告台有民進黨立委邱志偉。

李德維說，昨天凌晨在議場門口等候開門時，他就看到民進黨團總召柯建銘在與邱志偉耳語，當時顯然就在調度要走後門；批評立法院總務處長內神通外鬼開後門，是小偷行徑，是立法院悲哀，立法院長游錫堃一定要處理。

對於柯建銘與昨天主持議事的立法院副院長蔡其昌均稱以前就是前後門一起開，李德維說9月17日開議當天，他是一早與議事人員一起從外面開門進議場，當天也沒有開後門，這次卻是總務處長親自在後門等民進黨立委，真相一目了然。

國民黨立委吳怡玎也質疑，以前如果有開後門，為什麼大家都在議場前排隊？總務處長昨天怎麼會知道要在後門等，還提早10秒鐘開門？917開議當天，李德維凌晨4時來遞件，當天7時多前門開，後門就沒開。

吳怡玎說，如果國會殿堂都可以這樣開後門作弊，難以想像民進黨政府對一般民眾會如何使小動作占便宜。