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歐中戰略對話提台灣 外交部：持續與歐盟加強關係

聯合報 / 記者張加／即時報導
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（右）與中國大陸外交部長王毅28日以視訊方式舉行戰略對話。圖／取自中國大陸外交部
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（右）與中國大陸外交部長王毅28日以視訊方式舉行戰略對話。圖／取自中國大陸外交部

對於歐中戰略對話提及台灣，歐盟代表表達有興趣與台灣發展合作，我外交部表示，台灣將在既有的深厚基礎上，持續與歐盟加強互利互惠的實質夥伴友好關係。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與中國大陸外交部長王毅28日以視訊方式舉行戰略對話，波瑞爾指出，歐盟在繼續遵守其一中政策的同時，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作，台灣是該區域理念相近的重要經濟夥伴，但歐盟不承認其國家地位。

外交部發言人歐江安表示，歡迎歐盟主動表示台灣是理念相近且重要的經濟夥伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作。

歐江安說，我國為主權獨立國家的事實不容質疑，雖未與歐盟及其成員國建立正式邦交關係，但近年來台歐盟雙邊關係及各領域合作不斷強化；台灣作為與歐盟共享民主、自由、人權與法治等核心價值的理念相近夥伴，將在既有的深厚基礎上，持續與歐盟加強互利互惠的實質夥伴友好關係。

歐江安並指出，9月中旬歐盟發布「印太合作戰略」共同報告曾5度提及台灣，不僅關切台海情勢，也強調歐盟將與台灣等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈的合作，並尋求與台灣等尚未簽署貿易與投資協定的夥伴，深化雙邊經貿及投資關係。

此外，歐洲議會也預訂於10月間就「台歐盟政治關係暨合作」建議案進行全會表決，促請歐盟行政部門與台灣發展全面夥伴關係；歐江安表示，上述發展均可印證，歐盟行政及立法部門對台灣的支持力道日益強勁。

據歐盟對外事務部新聞稿，波瑞爾與王毅也談及新疆、香港，波瑞爾並提出討論人權議題與恢復歐中人權對話的必要性，表示希望能在今年底前舉行下一次歐中人權對話，這對解決歐中之間的分歧至關重要。

雙方也談論了歐中關係、國際與區域問題、氣候變遷、對抗疫情等全球性挑戰；波瑞爾說，儘管與北京存在分歧，但歐中需要繼續在一些重要領域進行深入接觸。

中國大陸外交部新聞稿指出，王毅就涉台問題表明原則立場，強調一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中國同歐盟及成員國發展關係的政治基礎，「基礎不牢，地動山搖」；波瑞爾表示，歐方始終奉行一個中國政策，這是歐中關係的重要基石，歐方不會同台灣地區開展官方交往。

歐盟 外交部 人權

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