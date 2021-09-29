柯文哲：民眾黨有信心成執政黨 「跟所有人都可合作」

根據台灣民意基金會昨公布最新民調，民眾黨的政黨支持度為13.3%，國民黨支持度19.3%，尤其民眾黨的支持者在20至34歲年輕族群，比國民黨高很多，台南、高雄跟大學以上教育程度的部分，也是民眾黨領先國民黨，媒體問今天問柯文哲，民眾黨有信心成為最大在野黨？柯文哲直接說「民眾黨有信心要成為執政黨。」

另外，對於2022，國民黨立委蔣萬安說，希望朱立倫帶領國民黨可以打贏勝仗，還說要讓國民黨贏回台北市，民眾黨有信心自己推派人選會贏？還是會跟國民黨合作？

柯文哲回應，打選戰是一回事，但是要做好市長，還是要做好各種準備，包括熟悉市政、增加知識，選舉是一回事，做市長是另外一回事，要做好準備。至於會不會與國民黨合作？柯文哲說，正確講法是我們可以跟所有人都可以合作。