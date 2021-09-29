快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲：民眾黨有信心成執政黨 「跟所有人都可合作」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
媒體問今天問柯文哲，民眾黨有信心成為最大在野黨？柯文哲直接說「民眾黨有信心要成為執政黨。」圖／引用直播
媒體問今天問柯文哲，民眾黨有信心成為最大在野黨？柯文哲直接說「民眾黨有信心要成為執政黨。」圖／引用直播

根據台灣民意基金會昨公布最新民調，民眾黨的政黨支持度為13.3%，國民黨支持度19.3%，尤其民眾黨的支持者在20至34歲年輕族群，比國民黨高很多，台南、高雄跟大學以上教育程度的部分，也是民眾黨領先國民黨，媒體問今天問柯文哲，民眾黨有信心成為最大在野黨？柯文哲直接說「民眾黨有信心要成為執政黨。」

另外，對於2022，國民黨立委蔣萬安說，希望朱立倫帶領國民黨可以打贏勝仗，還說要讓國民黨贏回台北市，民眾黨有信心自己推派人選會贏？還是會跟國民黨合作？

柯文哲回應，打選戰是一回事，但是要做好市長，還是要做好各種準備，包括熟悉市政、增加知識，選舉是一回事，做市長是另外一回事，要做好準備。至於會不會與國民黨合作？柯文哲說，正確講法是我們可以跟所有人都可以合作。

國民黨 民眾黨 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲宣布開放校外教學 1人1餐點、單日往返優先原則

柯文哲宣布公園遊戲場10月1日起開放 須社交距離、戴口罩

承繼蔣渭水 柯文哲推新文化運動2.0祭百萬獎助碩博論文

35歲以下民調白超越藍 柯文哲：組成分子較年輕講道理

相關新聞

趙少康一天推一罷免陳柏惟理由 要地方罷掉「阿Q立委」

國民黨主席當選人朱立倫周日將南下台中親自坐鎮「刪Q」，中廣董事長趙少康也號召「戰鬥藍」出擊罷免基進黨立委陳柏惟，從現在起...

陳其邁26年前成為最年輕立委 阿扁：我是最佳助選員

前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」，安排專訪綠營六都百里侯，10月3日訪高雄市長陳其邁。阿扁今天在臉書預告此事，還回顧...

我駐蒙古代表處 出現第2例新冠確診

外交部今天表示，駐蒙古代表處一名人員於9月23日快篩呈陽性，於9月25日再經PCR核酸檢測確認感染新冠肺炎；這名確診人員...

中國申請加入CPTPP 學者分析三大戰略考量

中國大陸及台灣先後遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），恐增加我國加入難度。民進黨中常會今邀請中華經濟...

蔡英文向國民黨喊話 政黨競爭要就事論事

民進黨主席蔡英文今天在中常會說，最近發現很多假訊息和政治攻擊包裝在一起，扭曲執政成果指控，應儘速澄清。她也提到國民黨新主...

「翁達瑞」成綠營政治打手？ 旅美教授快被洗成負面用詞

每隔一陣子就有人在網絡肉搜美國大學教授「翁達瑞」這號人物，因為翁達瑞多次公開承認他是蔡英文總統的義勇軍。然而，翁達瑞這個「人設」，可能只是一個共同化名，使用「美國教授」頭銜，傳遞民進黨高層意識，做政治打擊，不少競競業業於學術圈耕耘的旅美學界卻擔心，「美國教授」一詞快被洗成負面用詞，這樣做，值得嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。