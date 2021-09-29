承繼蔣渭水 柯文哲推新文化運動2.0祭百萬獎助碩博論文

民眾黨今宣布推出「眾智成城」碩博士生論文研究獎助金計畫，論文以國家重要議題為研究方向者，經評選通過，每人最高可獲得5萬元獎金。黨主席柯文哲表示，蔣渭水醫師在100年前推動新文化運動，喚醒台灣人的自我意識，如今台灣則面臨藍綠惡鬥困境、政媒合一的新威權體制，是時候啟動「新文化運動2.0」，用知識提升施政及問政品質。

民眾黨政策智庫召集人張其祿指出，獎助計畫，適用對象為明年7月31日前通過論文口試的全國各大專院校碩博士生，申請者不限國籍，論文主題以「國家安全」、「人民幸福」、「經濟繁榮」三大面向作為分類，碩士論文須以全文提交，博士論文可依主題就部分章節提出申請。

張其祿表示，徵稿期間自即日起至11月22日止，第一階段入選名單於明年1月1日公告，入選者可請領「入選獎助金」5千元，且須於明年7月31日前通過論文口試，於第二階段獲評為優質論文者將授予「優等獎助金」1萬元，其中有具體可行方案，可為政府決策參考者，將再獲得「錄取獎助金」3萬5千元，正式錄取名單將於明年8月6日公布，總獎金達100萬元，研究成果之建議事項，也將作為民眾黨相關議題立場研議與政策主張的重要參考。

柯文哲表示，100年前蔣渭水診斷出台灣罹患「知識營養不良症」，解方是灌輸大量知識文化，於是推出新文化運動。如今台灣面臨政府財政紀律崩壞、居住與世代分配不正義、勞保年金將破產、後疫情時代的產業轉型準備不周等議題，但在藍綠惡鬥、政媒合一的新威權體制中，只要有人提出不同意見，立刻打成中共同路人，讓台灣的民主體制出現新的危機。「是時候啟動新文化運動2.0，讓政治回歸專業、回歸科學治理，用知識提升施政及問政品質，真正落實國家治理的理念。

柯文哲說，徵求碩博士生針對重要議題撰寫研究論文，共同尋求解決方案，希望讓台灣的政治可以回歸理性、務實、科學，而非每天噴口水、比賽誰比較愛台灣。相信「眾人的智慧大於個人的智慧」，讓每一位碩博士生透過平台，有機會為國家未來的發展盡一份心力。