蔡政府6年花7年的錢 王鴻薇諷：塔綠班變「大力搬」

行政院提出的特別預算規模已經達到2兆之多，國民黨台北市議員王鴻薇今在臉書指出，民進黨近幾日上下為蔡政府財政擦脂抹粉，但特別預算規模已經達2兆，相當於今年中央政府總預算的規模。蔡英文特別預算等於多編多花了一整個年度的總預算，史上最高，史上最會花。她說，大家都說民進黨政府是塔綠班，原來塔綠班在「大力搬」。

王鴻薇表示，蔡政府一直企圖以疫情解釋為何編列這麼高的特別預算，但事實上除了疫情之外，包括前瞻計畫特別預算和軍購特別預算都非常龐大。蔡政府所編列以及即將編列的特別預算分別是：前瞻基礎建設8400億元；新式戰機採購2472億元；新冠肺炎紓困振興8400億元；海空戰力提升計畫2400億元，四項特別預算合計是2兆1672億元。

王鴻薇指出，特別預算不計入中央政府總預算裡，而今年度中央政府總預算經刪減後，是2兆1359億。蔡政府的特別預算規模足足是一年的總預算，是不是很爽。上任不到六年，卻花掉7年總預算的錢，這叫做財政紀律？

王鴻薇表示，至於民進黨現在海陸空地讓財政部、立委、側翼製作梗圖，又要拿「馬維拉」來粉飾自己的舉債。馬總統編列7717億特別預算，蔡英文上任不到六年編2.1兆，到底是誰比較會花錢？6年花7年的錢，蔡政府真的盡量花，好會花。