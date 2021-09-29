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徵收數據說謊？內政部：一般徵收面積確實大幅減少

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
高雄橋頭科學園區區段徵收計畫獲內政部土地徵收審議小組通過。圖／高市地政局提供
高雄橋頭科學園區區段徵收計畫獲內政部土地徵收審議小組通過。圖／高市地政局提供

政大地政系教授徐世榮過去曾當面稱，蔡英文是解嚴後土地徵收最多的總統，遭內政部次長花敬群反駁，徐抨擊「一個政務官公然在總統面前及總統府內說謊」。內政部今天表示，近年特別強化徵收審議機制，一般徵收面積確實明顯大幅降低，並無錯誤或說謊情形。

內政部指出，「土地徵收條例」於2000年制定公布，於條例施行初期10年，每年核准一般徵收面積平均約951公頃。內政部為保障民眾財產權益，近年特別強化徵收審議機制，並鼓勵以協議價購取得用地，在與需地機關共同努力下，2019年與2020年一般徵收面積，分別降為31.22公頃與36.38公頃，確實明顯大幅降低。

內政部表示，至於區段徵收則為土地整體利用開發方式，透過區段徵收開發方式，除可取得公共建設所需用地外，區內民眾同時可依意願選擇領取地價補償或領回土地，共享開發利益與整體環境改善。區段徵收與一般徵收本質不同，兩者並不適合混為一談。

內政部表示，經統計目前區段徵收地區地主選擇領回抵價地比例高達95%以上，顯見此制度獲得多數民眾的支持與認同。

內政部表示，目前正審慎檢討精進區段徵收制度，包括加強居住權保障，提供多元安置方案及擴大放寬安置對象等，積極改善制度存在之缺失，期盼各界能回歸理性討論，尊重各方專業意見，使制度更臻完備。

內政部 區段徵收 土地徵收

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