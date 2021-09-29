立院初審 中選會委員提名名單

立法院內政、司法法制委員會聯席會議今審查中選會委員提名名單同意案，被提名人包括續任的主委李進勇、副主委陳朝建、委員許惠峰和陳恩民，以及新任委員王韻茹、許雅芬，在國民黨立院黨團表達反對立場後，經表決，以13人贊成、2人反對，該人事同意權案完成初審。

中選會含主委、副主委在內的6位委員任期將於11月3日屆滿，行政院提出包含現任主委李進勇在內的6人名單，今天上午在立法院內政、司法法制委員聯席會議，審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單同意案。

國民黨立委林為洲質疑，中選會「不在籍公投」草案已送行政院審查多時，卻遲未通過送立院，中選會委員是怠忽職守，他代表國民黨團持反對人事名單的立場，下周他也會再次排審「不在籍投票」相關草案，就看政院何時要把草案送來。

行政院秘書長李孟諺備詢時表示，「不在籍公民投票法」草案最近一次的討論有做相關修正，雖然明日政院院會還未安排審查，但最近各界溝通差不多已有共識，正在做最後盤點，希望本會期能送立院審議。

根據中選會草案，不在籍公投是以移轉投票為基本設計。民進黨立委管碧玲認為，移轉投票的申請理由必須附帶條件，像是求學、就業等，若不在籍投票可以申請去第三地投票，為何不能回戶籍地投票，而政府還要提供這個服務？邏輯是什麼？

管碧玲說，她無意阻擋不在籍投票，她心中有疑慮的是，台灣國情特殊，若因小三通方便，台商可集中在金門、馬祖投票，地方選務可否承擔得起這麼龐大的負擔？如果出現不正常動員現象，中選會有無因應之道？

李進勇坦言，的確有這方面顧慮，在討論不在籍投票是否應該有條件限制，像是工作地、所在學校等時，審查過程中發生一些問題，所以現在提出的草案，並未做這方面限制。