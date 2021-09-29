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立院初審 中選會委員提名名單

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院內政、司法及法制委員聯席會議上午審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，李進勇（右二）續任委員並為主任委員，陳朝建（右）續任委員並為副主任委員，許惠峰（右三）、陳恩民（左三）續任委員，王韻茹（左）及許雅芬均（左二）為委員。記者曾學仁／攝影
立法院內政、司法及法制委員聯席會議上午審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，李進勇（右二）續任委員並為主任委員，陳朝建（右）續任委員並為副主任委員，許惠峰（右三）、陳恩民（左三）續任委員，王韻茹（左）及許雅芬均（左二）為委員。記者曾學仁／攝影

立法院內政、司法法制委員會聯席會議今審查中選會委員提名名單同意案，被提名人包括續任的主委李進勇、副主委陳朝建、委員許惠峰和陳恩民，以及新任委員王韻茹、許雅芬，在國民黨立院黨團表達反對立場後，經表決，以13人贊成、2人反對，該人事同意權案完成初審。

中選會含主委、副主委在內的6位委員任期將於11月3日屆滿，行政院提出包含現任主委李進勇在內的6人名單，今天上午在立法院內政、司法法制委員聯席會議，審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單同意案。

國民黨立委林為洲質疑，中選會「不在籍公投」草案已送行政院審查多時，卻遲未通過送立院，中選會委員是怠忽職守，他代表國民黨團持反對人事名單的立場，下周他也會再次排審「不在籍投票」相關草案，就看政院何時要把草案送來。

行政院秘書長李孟諺備詢時表示，「不在籍公民投票法」草案最近一次的討論有做相關修正，雖然明日政院院會還未安排審查，但最近各界溝通差不多已有共識，正在做最後盤點，希望本會期能送立院審議。

根據中選會草案，不在籍公投是以移轉投票為基本設計。民進黨立委管碧玲認為，移轉投票的申請理由必須附帶條件，像是求學、就業等，若不在籍投票可以申請去第三地投票，為何不能回戶籍地投票，而政府還要提供這個服務？邏輯是什麼？

管碧玲說，她無意阻擋不在籍投票，她心中有疑慮的是，台灣國情特殊，若因小三通方便，台商可集中在金門、馬祖投票，地方選務可否承擔得起這麼龐大的負擔？如果出現不正常動員現象，中選會有無因應之道？

李進勇坦言，的確有這方面顧慮，在討論不在籍投票是否應該有條件限制，像是工作地、所在學校等時，審查過程中發生一些問題，所以現在提出的草案，並未做這方面限制。

投票 中選會 行政院

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