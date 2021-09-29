憂張哲平國慶日穿軍服 綠委：這樣會打臉蔡英文！

法務部調查局爆毒品調包、筆錄外洩事件，法務部長蔡清祥今天前往立法院司法及法制委員會就人員考核、贓物監管報告說明，綠委「脫題」質詢蔡有關國防大學校長張哲平捲入共諜案一事，蔡清祥表示將責成地檢署追查洩密。

民進黨立委羅致政說，今年7月有媒體以標題「史上最大共諜案」報導張哲平捲入的國安法案，報導內容鎖定張哲平一人，且稱張從馬政府時代即監控迄今，光看標題張哲平就已經被定罪，但8月時偵查啟動，張卻只是證人。

羅說，張哲平的事他更關心的是，張曾經擔任過國防部副部長、現職又是國防大學的校長，卻被報導成為史上最大的共諜，對國家安全造成很大的傷害，調查局對此應該徹查有無洩密。

羅致政說，共諜案曝光已2個月，張還是校長，但數千個軍官、學生都覺得「我們的校長是共諜呢！」如果中共要對台灣搞認知作戰，假稱部長貪汙、局長洩密，就是很好的切入點。

羅說，「共諜案一出手就要中的」，但張哲平被報導成與人吃飯見面、在某小巷內的餐廳等，「好像整本筆錄被人家搬走」，比筆錄洩密案更嚴重。

民進黨立委何志偉也說，張哲平捲人共諜案2個月過去了，要查洩密的調查小組、督導小組要用何種方法找到特定洩密人？如果雙十國慶日張哲平這個「最大共諜」穿著軍服出現了，「那麼連蔡英文總統的臉都被打到了！」

蔡清祥表示，偵查不公開沒有案件的差別，所有案子都適用，且有作業要點，如有檢調洩漏機密絕不寬貸，是法務部的一貫立場，不過，如何調查不宜現場討論，他會轉知辦案的檢察機關、檢察長(本案繫屬台北地方檢察署)加速清查。