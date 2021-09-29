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藍營民調 58.8%台北市民不認為兩岸會發生戰爭
兩岸關係緊張，由台北市議員羅智強主導的台北智會今發布台北市民對於兩岸議題民調，50.2%不擔心兩岸發生戰爭，擔心的僅40.6%；認為兩岸10年內不會發生戰爭的更有58.8%，會的只有17.6%。
但若兩岸發生戰爭，有40.2%民眾表示全力抵抗，但不抵抗的也有35.9%，其中更有7%會離開台灣。48.2%認為對岸會贏，12.7%認為台灣會贏；46.3%民眾認為美國會出兵助台，34.1%民眾認為不會。
對於政黨兩岸路線認知，36.8%民眾認為國民黨最能確保兩岸不發生戰爭，13.1%認為是民進黨，3.1%支持民眾黨。
台北智會此次民調，是於9月15至17日以家戶家戶電話訪問方式進行，總計有效樣本數為1074人，正負誤差3%。
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