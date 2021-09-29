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蘇貞昌、陳時中應道歉下台? 柯文哲：挽不回800多條人命
行政院長蘇貞昌昨至立法院進行施政報告，但國民黨團批評蘇未針對「3+11」決策造成疫情破口道歉，持續杯葛議事，並要求蘇貞昌及衛福部長陳時中道歉下台。對此台北市長柯文哲今表示，道歉也不會挽回800多條人命，決策過程哪裡出了問題，才是應該要追究的。
柯文哲質疑，機組員居檢措施從14天變成7+7、5+9，再變成3+11，「歷次決策過程有沒有會議記錄、專家意見？」他舉台北市府提出政策過程為例，一定有徵詢專家、公民意見等SOP，政策行文也要照會法務局等專業部門，「但國家到今天說沒有會議記錄，到底誰決定、怎麼一回事？這才是問題」。
柯文哲批評，到現在疫苗一支多少錢沒有人知道，「我自己是醫學專家，這個疫苗政策你受得了嗎？現在有什麼疫苗就打什麼，疫苗有規劃嗎？時程有規劃嗎？幾歲打什麼有規劃嗎？亂七八糟」。他表示，台灣人很老實，說個抱歉大家就算了，「像你(政府)這個態度，那大家就走著瞧」。
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