快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

參與刪Q讓不合適人下台 顏寬恒：陳柏惟言行舉國皆知

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台灣基進黨立委陳柏惟。本報資料照片
台灣基進黨立委陳柏惟。本報資料照片

「刪Q」罷免台灣基進立委陳柏惟10月23日投票，陳過去競選對手、前立委顏寬恒也加入言行舉國皆知團隊當志工、發文宣。顏今接受廣播專訪表示，會投入「刪Q」是因「地方找不到陳柏惟」，他也是台中海線人，要讓不合適的人下台。

顏寬恒說，「我落選要檢討，也知道原因，會做修正」，但陳柏惟當選後也沒有落實服務與認識地方，做節目效果很厲害，但卻無心地方，地方找不到陳，也不習慣找陳，讓顏卸任立委後也「沒比較輕鬆」，還是很多選服，能做多少盡量做。

顏寬恒表示，地方發動「刪Q」時，他知道卻未參加，是因為怕模糊焦點，好像是因為他要與陳柏惟競爭，但二階段連署送件時，他被質疑是台中海線在地人，地方發動這件事，大家在前面衝，他怎可置身事外當作不是自己的事？

顏寬恒說，當他看到43000多份成案連署書送中選會時很感動，了解陳柏惟違反民眾期待，他又已經在協助罷免，即使知道會傷痕累累，仍決定加入「刪Q」總部擔任志工；陳已喪失民心，就算顏不加入，台中市民也希望陳可趕緊走人。

顏寬恒認為，罷免讓民代知道，當選後不是要到下次選舉才會被檢驗，現在隨時會被檢討；刪Q團體剛開始沒幾個人參與，現在有這麼多力量，就代表「被罷免者」確實有應該檢討的地方，否則現在收入都減少，「沒人這麼閒」。

對於陳柏惟不時的挑釁言論，顏寬恒說，陳柏惟的荒腔走板有目共睹，「言行舉國皆知」，他也不是很在意陳的說法與攻擊，「他不值得我說重話」。

對於立院國民黨團昨天杯葛失利，顏寬恒說，畢竟國民黨團在立法院人是少數，且人再多也會被排除，因為民進黨也不怕人家講，不怕民意與媒體批評，就是硬要幹。顏也提到，全台灣現在最討厭的政治人物應該就是行政院長蘇貞昌。

陳柏惟 顏寬恒 罷免

延伸閱讀

陳柏惟罷免案在即 陳亭妃：要讓朱立倫吃敗仗

罷免倒數另闢戰場？陳柏惟「母語」質詢挨轟作秀激出高聲量

陳柏惟說母語之爭是誤會 貼文引網友不同解讀

因台語質詢槓國防部長 陳柏惟：通過電話雙方互相理解

相關新聞

趙少康一天推一罷免陳柏惟理由 要地方罷掉「阿Q立委」

國民黨主席當選人朱立倫周日將南下台中親自坐鎮「刪Q」，中廣董事長趙少康也號召「戰鬥藍」出擊罷免基進黨立委陳柏惟，從現在起...

陳其邁26年前成為最年輕立委 阿扁：我是最佳助選員

前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」，安排專訪綠營六都百里侯，10月3日訪高雄市長陳其邁。阿扁今天在臉書預告此事，還回顧...

我駐蒙古代表處 出現第2例新冠確診

外交部今天表示，駐蒙古代表處一名人員於9月23日快篩呈陽性，於9月25日再經PCR核酸檢測確認感染新冠肺炎；這名確診人員...

中國申請加入CPTPP 學者分析三大戰略考量

中國大陸及台灣先後遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），恐增加我國加入難度。民進黨中常會今邀請中華經濟...

蔡英文向國民黨喊話 政黨競爭要就事論事

民進黨主席蔡英文今天在中常會說，最近發現很多假訊息和政治攻擊包裝在一起，扭曲執政成果指控，應儘速澄清。她也提到國民黨新主...

「翁達瑞」成綠營政治打手？ 旅美教授快被洗成負面用詞

每隔一陣子就有人在網絡肉搜美國大學教授「翁達瑞」這號人物，因為翁達瑞多次公開承認他是蔡英文總統的義勇軍。然而，翁達瑞這個「人設」，可能只是一個共同化名，使用「美國教授」頭銜，傳遞民進黨高層意識，做政治打擊，不少競競業業於學術圈耕耘的旅美學界卻擔心，「美國教授」一詞快被洗成負面用詞，這樣做，值得嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。