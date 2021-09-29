參與刪Q讓不合適人下台 顏寬恒：陳柏惟言行舉國皆知

「刪Q」罷免台灣基進立委陳柏惟10月23日投票，陳過去競選對手、前立委顏寬恒也加入言行舉國皆知團隊當志工、發文宣。顏今接受廣播專訪表示，會投入「刪Q」是因「地方找不到陳柏惟」，他也是台中海線人，要讓不合適的人下台。

顏寬恒說，「我落選要檢討，也知道原因，會做修正」，但陳柏惟當選後也沒有落實服務與認識地方，做節目效果很厲害，但卻無心地方，地方找不到陳，也不習慣找陳，讓顏卸任立委後也「沒比較輕鬆」，還是很多選服，能做多少盡量做。

顏寬恒表示，地方發動「刪Q」時，他知道卻未參加，是因為怕模糊焦點，好像是因為他要與陳柏惟競爭，但二階段連署送件時，他被質疑是台中海線在地人，地方發動這件事，大家在前面衝，他怎可置身事外當作不是自己的事？

顏寬恒說，當他看到43000多份成案連署書送中選會時很感動，了解陳柏惟違反民眾期待，他又已經在協助罷免，即使知道會傷痕累累，仍決定加入「刪Q」總部擔任志工；陳已喪失民心，就算顏不加入，台中市民也希望陳可趕緊走人。

顏寬恒認為，罷免讓民代知道，當選後不是要到下次選舉才會被檢驗，現在隨時會被檢討；刪Q團體剛開始沒幾個人參與，現在有這麼多力量，就代表「被罷免者」確實有應該檢討的地方，否則現在收入都減少，「沒人這麼閒」。

對於陳柏惟不時的挑釁言論，顏寬恒說，陳柏惟的荒腔走板有目共睹，「言行舉國皆知」，他也不是很在意陳的說法與攻擊，「他不值得我說重話」。

對於立院國民黨團昨天杯葛失利，顏寬恒說，畢竟國民黨團在立法院人是少數，且人再多也會被排除，因為民進黨也不怕人家講，不怕民意與媒體批評，就是硬要幹。顏也提到，全台灣現在最討厭的政治人物應該就是行政院長蘇貞昌。