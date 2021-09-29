快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

質疑立法院與蔡其昌不公 國民黨團要求游錫堃主持公道

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院昨日進行行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢，國民黨杯葛抗議，朝野肢體衝突。本報資料照片
立法院昨日進行行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢，國民黨杯葛抗議，朝野肢體衝突。本報資料照片

國民黨團昨杯葛行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢失利，質疑議事攻防過程，立法院議事人員偏頗，主持議事的副院長蔡其昌不公，上午前往拜會院長游錫堃要求秉公處理，並將蔡移送紀律委員會。游允諾，明天上午將給國民黨團檢討報告。

國民黨團總召費鴻泰表示，國民黨立委質詢權益被剝奪，蔡其昌用史無前例方式處理不公平也不守法，這事情不是只針對藍委或國民黨團，而是針對整個國民黨，若游錫堃明天給黨團的報告不公平、破壞法制，一定會跟他討回公道。

費鴻泰揚言，每個政黨要為自己做的事情向社會交代，為自己負責，蘇貞昌22秒、45字施政報告也要為歷史與自己負責；只要游錫堃明天不給國民黨合理交代，「周五當然不會讓議場安靜」。

國民黨立委鄭麗文說，民進黨與整個立法院行政體系勾結，破壞憲政體制、遊戲規則與民主法治，導致昨天議事混亂、不公、違法，應「自始無效」，游錫堃若在下次院會前未做出公平、可接受處理，立院這會期永無寧日，黨團抗爭到底。

黨團書記長陳玉珍表示，過去議場上午一向只開前門，昨天為讓民進黨走後門，連後門也開，且前門也未準時7時開門，將去總務處調閱監視錄影帶，游錫堃也必須站在國會議長高度，給國民黨團與全國人民一個清楚交代。

費鴻泰表示，立法院慣例，大家在議場前用排隊去爭取登記發言順序，絕不可能議場前後門同時開，昨天立法院7點卻開議場後門，民進黨立委尾隨議事處人員進入議場，失去公平，也絕無蔡其昌所稱大家曾協商同意，游錫堃必須說清楚。

此外，費鴻泰說，立法院職權行使法規定，立委質詢次序前一天要將名單發給各個委員，按照慣例，當天如果要換，也要在那個名單上，否則會影響後續委員權益，無法完成前置準備，蔡其昌處理議事嚴重不公。

費鴻泰表示，昨天議場的不公，都是因蔡其昌嚴重漠視立委權益，不符合議事相關的辦法或慣例，要求將蔡移送紀律委員會議處。

但費鴻泰也坦言，上午拜會游錫堃陳情過程，與立法院議事處長、總務處長談的非常不愉快，因為他們舉的例子與法條非常不公正、不客觀。

國民黨 游錫堃 立法院

延伸閱讀

影／國民黨團要求將蔡其昌移送紀律委員會

與蘇貞昌同台出席台商晚宴 游錫堃讚「蔡蘇體制領導有方」

抗議議事不公 陳玉珍向蔡其昌丟iPhone

立法院衝突下散會 蔡其昌：癱瘓議事不可取

相關新聞

趙少康一天推一罷免陳柏惟理由 要地方罷掉「阿Q立委」

國民黨主席當選人朱立倫周日將南下台中親自坐鎮「刪Q」，中廣董事長趙少康也號召「戰鬥藍」出擊罷免基進黨立委陳柏惟，從現在起...

陳其邁26年前成為最年輕立委 阿扁：我是最佳助選員

前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」，安排專訪綠營六都百里侯，10月3日訪高雄市長陳其邁。阿扁今天在臉書預告此事，還回顧...

我駐蒙古代表處 出現第2例新冠確診

外交部今天表示，駐蒙古代表處一名人員於9月23日快篩呈陽性，於9月25日再經PCR核酸檢測確認感染新冠肺炎；這名確診人員...

中國申請加入CPTPP 學者分析三大戰略考量

中國大陸及台灣先後遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），恐增加我國加入難度。民進黨中常會今邀請中華經濟...

蔡英文向國民黨喊話 政黨競爭要就事論事

民進黨主席蔡英文今天在中常會說，最近發現很多假訊息和政治攻擊包裝在一起，扭曲執政成果指控，應儘速澄清。她也提到國民黨新主...

「翁達瑞」成綠營政治打手？ 旅美教授快被洗成負面用詞

每隔一陣子就有人在網絡肉搜美國大學教授「翁達瑞」這號人物，因為翁達瑞多次公開承認他是蔡英文總統的義勇軍。然而，翁達瑞這個「人設」，可能只是一個共同化名，使用「美國教授」頭銜，傳遞民進黨高層意識，做政治打擊，不少競競業業於學術圈耕耘的旅美學界卻擔心，「美國教授」一詞快被洗成負面用詞，這樣做，值得嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。