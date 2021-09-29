質疑立法院與蔡其昌不公 國民黨團要求游錫堃主持公道

國民黨團昨杯葛行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢失利，質疑議事攻防過程，立法院議事人員偏頗，主持議事的副院長蔡其昌不公，上午前往拜會院長游錫堃要求秉公處理，並將蔡移送紀律委員會。游允諾，明天上午將給國民黨團檢討報告。

國民黨團總召費鴻泰表示，國民黨立委質詢權益被剝奪，蔡其昌用史無前例方式處理不公平也不守法，這事情不是只針對藍委或國民黨團，而是針對整個國民黨，若游錫堃明天給黨團的報告不公平、破壞法制，一定會跟他討回公道。

費鴻泰揚言，每個政黨要為自己做的事情向社會交代，為自己負責，蘇貞昌22秒、45字施政報告也要為歷史與自己負責；只要游錫堃明天不給國民黨合理交代，「周五當然不會讓議場安靜」。

國民黨立委鄭麗文說，民進黨與整個立法院行政體系勾結，破壞憲政體制、遊戲規則與民主法治，導致昨天議事混亂、不公、違法，應「自始無效」，游錫堃若在下次院會前未做出公平、可接受處理，立院這會期永無寧日，黨團抗爭到底。

黨團書記長陳玉珍表示，過去議場上午一向只開前門，昨天為讓民進黨走後門，連後門也開，且前門也未準時7時開門，將去總務處調閱監視錄影帶，游錫堃也必須站在國會議長高度，給國民黨團與全國人民一個清楚交代。

費鴻泰表示，立法院慣例，大家在議場前用排隊去爭取登記發言順序，絕不可能議場前後門同時開，昨天立法院7點卻開議場後門，民進黨立委尾隨議事處人員進入議場，失去公平，也絕無蔡其昌所稱大家曾協商同意，游錫堃必須說清楚。

此外，費鴻泰說，立法院職權行使法規定，立委質詢次序前一天要將名單發給各個委員，按照慣例，當天如果要換，也要在那個名單上，否則會影響後續委員權益，無法完成前置準備，蔡其昌處理議事嚴重不公。

費鴻泰表示，昨天議場的不公，都是因蔡其昌嚴重漠視立委權益，不符合議事相關的辦法或慣例，要求將蔡移送紀律委員會議處。

但費鴻泰也坦言，上午拜會游錫堃陳情過程，與立法院議事處長、總務處長談的非常不愉快，因為他們舉的例子與法條非常不公正、不客觀。