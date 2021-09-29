快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／朱立倫到宜蘭留住縣黨部主委 張建榮有感受到誠意

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
朱立倫公開稱讚張建榮擔任議長與縣黨部主委的表現，希望他繼續留任主委，帶領大家打選戰。記者戴永華／攝影
朱立倫公開稱讚張建榮擔任議長與縣黨部主委的表現，希望他繼續留任主委，帶領大家打選戰。記者戴永華／攝影

朱立倫當選國民黨主席到宜蘭進行感恩之旅，由於議長張建榮日前寄出辭職信，表明辭去縣黨部主委，朱立倫今天除了感謝大家在主席選舉時支持，也親自慰留張建榮續任主委。張建榮全程陪同，並與朱立倫在議長室對談，會後表示，他有感受到主席的誠意。

議長張建榮的地方基層實力堅強，擔任國民黨宜蘭縣黨部主委6年多，出錢出力付出甚多，朱立倫當選黨主席後，他擬寫主委辭職信與江啟臣同進退，並於日前寄給中央黨部。

他今天在朱立倫到場前受訪說，自己是江啟臣聘任，接下來的主席要不要聘他？都不知道。張建榮還說，朱立倫今天到宜蘭的感恩之旅並非他安排，是國民黨大老楊吉雄安排借用議會場地並通知與會人員，這次地點選在這裡有點尷尬。

朱立倫與張建榮先在議長室面談，據了解，朱開口就以閩南語尊稱張議長老大、前輩，拜託他「這堵，您一定要挺我」，面對明年選戰，請他扮演「桶箍」，團結基層選舉打贏選戰。

隨後，一行人轉往大會議室，縣長林姿妙感謝張議長2年多來努力監督，讓縣政推動順利；朱立倫公開力挺張建榮，希望張為國民黨繼續打拚，在宜蘭，張建榮的工作就是議長，就國民黨而言希望他續任黨部主委，繼續支持林縣長、議員及鄉鎮長。

朱立倫表示，宜蘭縣長跟議長無縫密切配合，縣黨部在張議長的領導下表現非常好，相信未來這段期間議長也好、縣長也好及張議長領導的縣黨部都會繼續做得很好，根本沒有離開的問題；明年底輔選很重要，打選戰辛苦，但他相信宜蘭一定會大團結，打贏選戰。

張建榮把朱立倫送離縣議會後表示，他有「感受到主席的誠意」。被問到是否繼續留任？他笑指旁邊的議員說，「繼續、繼續」，身旁的議員力勸他續任。

朱立倫今天到宜蘭慰留張建榮續任縣黨部主委，張建榮表示，他有感受到主席的誠意。記者戴永華／攝影
朱立倫今天到宜蘭慰留張建榮續任縣黨部主委，張建榮表示，他有感受到主席的誠意。記者戴永華／攝影
朱立倫公開稱讚張建榮擔任議長與縣黨部主委的表現，希望他繼續留任主委，帶領大家打選戰。記者戴永華／攝影
朱立倫公開稱讚張建榮擔任議長與縣黨部主委的表現，希望他繼續留任主委，帶領大家打選戰。記者戴永華／攝影
朱立倫公開稱讚張建榮擔任議長與縣黨部主委的表現，希望他繼續留任主委，帶領大家打選戰。記者戴永華／攝影
朱立倫公開稱讚張建榮擔任議長與縣黨部主委的表現，希望他繼續留任主委，帶領大家打選戰。記者戴永華／攝影
朱立倫今天到宜蘭感恩之旅，謝謝各鄉鎮及農漁會等單位團體的支持。記者戴永華／攝影
朱立倫今天到宜蘭感恩之旅，謝謝各鄉鎮及農漁會等單位團體的支持。記者戴永華／攝影

朱立倫 宜蘭 國民黨

延伸閱讀

陳柏惟罷免案在即 陳亭妃：要讓朱立倫吃敗仗

張亞中爆朱立倫當面問他：你不會選高雄市吧？

前主席觀禮 朱立倫可望下周二提前就任並主持常會

張建榮辭宜蘭縣黨部主委「與江啟臣同進退」 朱立倫明全力慰留

相關新聞

趙少康一天推一罷免陳柏惟理由 要地方罷掉「阿Q立委」

國民黨主席當選人朱立倫周日將南下台中親自坐鎮「刪Q」，中廣董事長趙少康也號召「戰鬥藍」出擊罷免基進黨立委陳柏惟，從現在起...

陳其邁26年前成為最年輕立委 阿扁：我是最佳助選員

前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」，安排專訪綠營六都百里侯，10月3日訪高雄市長陳其邁。阿扁今天在臉書預告此事，還回顧...

我駐蒙古代表處 出現第2例新冠確診

外交部今天表示，駐蒙古代表處一名人員於9月23日快篩呈陽性，於9月25日再經PCR核酸檢測確認感染新冠肺炎；這名確診人員...

中國申請加入CPTPP 學者分析三大戰略考量

中國大陸及台灣先後遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），恐增加我國加入難度。民進黨中常會今邀請中華經濟...

蔡英文向國民黨喊話 政黨競爭要就事論事

民進黨主席蔡英文今天在中常會說，最近發現很多假訊息和政治攻擊包裝在一起，扭曲執政成果指控，應儘速澄清。她也提到國民黨新主...

「翁達瑞」成綠營政治打手？ 旅美教授快被洗成負面用詞

每隔一陣子就有人在網絡肉搜美國大學教授「翁達瑞」這號人物，因為翁達瑞多次公開承認他是蔡英文總統的義勇軍。然而，翁達瑞這個「人設」，可能只是一個共同化名，使用「美國教授」頭銜，傳遞民進黨高層意識，做政治打擊，不少競競業業於學術圈耕耘的旅美學界卻擔心，「美國教授」一詞快被洗成負面用詞，這樣做，值得嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。