影／朱立倫到宜蘭留住縣黨部主委 張建榮有感受到誠意

朱立倫當選國民黨主席到宜蘭進行感恩之旅，由於議長張建榮日前寄出辭職信，表明辭去縣黨部主委，朱立倫今天除了感謝大家在主席選舉時支持，也親自慰留張建榮續任主委。張建榮全程陪同，並與朱立倫在議長室對談，會後表示，他有感受到主席的誠意。

議長張建榮的地方基層實力堅強，擔任國民黨宜蘭縣黨部主委6年多，出錢出力付出甚多，朱立倫當選黨主席後，他擬寫主委辭職信與江啟臣同進退，並於日前寄給中央黨部。

他今天在朱立倫到場前受訪說，自己是江啟臣聘任，接下來的主席要不要聘他？都不知道。張建榮還說，朱立倫今天到宜蘭的感恩之旅並非他安排，是國民黨大老楊吉雄安排借用議會場地並通知與會人員，這次地點選在這裡有點尷尬。

朱立倫與張建榮先在議長室面談，據了解，朱開口就以閩南語尊稱張議長老大、前輩，拜託他「這堵，您一定要挺我」，面對明年選戰，請他扮演「桶箍」，團結基層選舉打贏選戰。

隨後，一行人轉往大會議室，縣長林姿妙感謝張議長2年多來努力監督，讓縣政推動順利；朱立倫公開力挺張建榮，希望張為國民黨繼續打拚，在宜蘭，張建榮的工作就是議長，就國民黨而言希望他續任黨部主委，繼續支持林縣長、議員及鄉鎮長。

朱立倫表示，宜蘭縣長跟議長無縫密切配合，縣黨部在張議長的領導下表現非常好，相信未來這段期間議長也好、縣長也好及張議長領導的縣黨部都會繼續做得很好，根本沒有離開的問題；明年底輔選很重要，打選戰辛苦，但他相信宜蘭一定會大團結，打贏選戰。