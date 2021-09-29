3Q罷免案前台語質詢掀波 綠委喊話：盡量避免小爭辯

台灣基進立委陳柏惟罷免投票日剩不到一個月，近期他因台語質詢啟用傳譯一事，與國防部長邱國正認知不同、爆發口角，雖雙方事後都說是誤會，但此事又讓陳柏惟被推上風口浪尖。對此民進黨立委陳亭妃今表示，這件事一定會被炒作，國民黨也一定會故意放大，她也呼籲陳柏惟，現階段這種小誤會或是小爭辯，還是要盡量避免。

陳亭妃說，陳柏惟罷免案是非戰之罪，國民黨已經把它搞成政治操作，顏家也利用地方派系不斷動員組織，朱立倫又把它當成主席的第一戰，非贏不可，「我認為這已經變調了」，如果一個罷免案變調，對每一個政治人物其實不公平，應該給陳柏惟更多的支持。

陳亭妃表示，一個努力打拚的年輕人，到立法院來也看到他的努力，可是卻因為政治要面臨被罷免，對任何一個政治人物來說，「我都覺得很不捨」，希望大家要看清國民黨的政治手段，「他要把陳柏惟罷免案變成朱立倫的第一戰，我們就要讓他吃到敗仗，這樣子才能阻擋國民黨不斷地一亂再亂」。

對於立院通譯服務暫緩，陳亭妃說，通譯原本是一個很好的政策，但是因為彼此的小誤會，而造成大風波，目前先把它暫停下來，待大家有了共識，把它處理得更好、更完整再上路，這也不失一個好方式，但最主要是要全立法院的人，不論是立法委員、官員，大家都要清楚通譯的主要目的是什麼，這才不會造成後續不必要的誤會發生。