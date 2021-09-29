陳柏惟罷免案在即 陳亭妃：要讓朱立倫吃敗仗

國民黨傾全力投入基進黨立委陳柏惟罷免案，民進黨立委陳亭妃指出，希望大家要看清國民黨的政治手段，罷免案變成國民黨主席當選人朱立倫的第一戰，就要讓他吃到敗仗，這樣子才能阻擋國民黨不斷地一亂再亂。

陳亭妃認為，看到國民黨已經露出馬腳，已經是為政治而政治，不惜一切要搞亂台灣的政治風向。顏家也利用地方派系開始不斷動員組織，罷免案其實很關鍵的就是組織動員一定要效，才會讓大家更擔心，然後現在朱立倫又把它當成主席的第一戰，非贏不可，已經是變調了。

陳亭妃說，如果一個罷免案變調，對於每一個政治人物其實是不公平的，希望大家要看清國民黨的政治手段，罷免案變成朱立倫的第一戰，就要讓他吃到敗仗，這樣子才能阻擋國民黨不斷地一亂再亂，然後把台灣變成是他自己政治的提款機。

陳柏惟日前因使用母語質詢，與國防部長邱國正起爭執，陳亭妃表示，陳柏惟也已經說對有小誤會造成這樣的大風波，覺得非常抱歉，這個部分一定會被炒作，國民黨也會利用這個機會，尤其罷免案在進行當中，他們也一定會故意放大。「這種小誤會或小爭辯，還是要盡量避免」。

民進黨立委許智傑說，陳柏惟用台語質詢是特色，大部分委員會都用台語質詢，台語很「輪轉」這是好事，據他所知，陳柏惟跟邱國正雙方也互相聯絡過，誤會冰釋，希望大家不要刻意放大。