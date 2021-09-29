推動台語團體挺陳柏惟 「同步口譯可減少立院吵架」

台灣基進立委陳柏惟日前啟動立院口譯機制質詢國防部長邱國正，但雙方對於台語傳譯與否看法不同，爆發口角，引發外界熱議，事後立法院也宣布暫緩通譯服務。為此，李江卻台語文教基金會及眾多推動母語的團體代表今至立法院前舉行記者會，力挺陳柏惟使用台語質詢，並呼籲國家語言即時通譯應制度化；台灣母語聯盟理事李勤岸也說，「如果要減少立法院不時吵架、打架、丟東西的狀況，同步翻譯是一個方法」，透過翻譯時間緩衝，讓彼此可冷靜思考。

李江却台語文教基金會今指出，陳柏惟雖事先申請通譯服務，可透過翻譯人員即時以耳機通譯，有利溝通，但國防部長沒使用，改邀請常務次長在旁翻譯，若質詢內容較複雜超過30秒，次長無法依全部內容翻譯，只好以主觀做結論，造成溝通障礙。

李江却台語文教基金會執行長陳豐惠表示，國家語言發展法立法後都沒辦法落實，如果國會殿堂如果可以建立多語同步通譯機制，民意代表可用選民語言質詢，這是很大的進步，國語、客語、原住民族語都能一致設定，展現台灣的多語言、多文化，希望公共場所、政府機關都要規劃多語通譯，通譯人員須即時通譯，非事後段落總結，另也要將國家語言通譯證照、標準制度化。

李勤岸表示，聯合國都採取同步翻譯，「有看過聯合國會員打架嗎？」同步翻譯可透過緩衝，讓彼此冷靜思考，更是尊重對方語言，這是要做或不做的問題，希望台灣可以盡快實施，不只國會，各地議會也應該如此。

台灣社社長李川信表示，台灣人有權利使用自己的母語，立委質詢國防部長使用台語是很正當的事，過去獨尊華語的政策一定要打破，落實國家語言發展法，年輕從政人員也應多使用母語表達，重視自己的母語。