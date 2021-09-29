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「刪Q」罷免未必過關 朱立倫上任首戰籲大家全力以赴

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
朱立倫上任國民黨主席第一戰將是10月23日立委陳柏惟罷免案，他今天呼籲大家團結踴躍出來投票，罷免不適任立委。記者戴永華／攝影
朱立倫上任國民黨主席第一戰將是10月23日立委陳柏惟罷免案，他今天呼籲大家團結踴躍出來投票，罷免不適任立委。記者戴永華／攝影

國民黨主席當選人朱立倫上任第一戰，將是10月23日立委陳柏惟罷免案，根據最新有關罷免民調顯示，距離罷成功門檻尚有差距，朱立倫今受訪時表示，陳柏惟在立法院的脫序演出，有時連立法院長都很訝異「怎麼會有這樣子的立法委員？」完全不關心台中海線，呼籲大家站在民意這邊出來投票，罷免不適任立委。

「刪Q」罷免陳柏惟算是朱立倫回鍋黨主席後的首戰，各界都在關注。朱立倫今天安排到宜蘭進行感恩之旅，被問到最新的刪Q民調顯示罷免案不一定能過關，會不會擔心要是罷免沒有成功，反而對自己造成傷害。

朱立倫表示，對於這樣違反民意又不顧名聲，甚至台中海線地區根本找不到的立法委員，每天只關心政治議題，在立法院脫序演出的立法委員，一定要罷免他。

朱立倫同時也呼籲民進黨，不要因為意識形態就要支持，或者是就要攻擊國民黨，或是支持陳柏惟，自己想一想嘛這樣的立法委員，他在立法院的表現，連院長有的時候都很訝異，「怎麼會有這樣子表現的立法委員」？前兩天陳對於國防部長的那些表現，也都是非常離譜的，完全不關心台中海線，包括空汙及民生等議題，這樣的立法委員一定要把他罷免掉。

他強調，這個罷免案是前幾月就已經提出來的，他已經決定提早就任，一定全力以赴，請大家站在民意這邊都出來投票，這是最高目標。

據了解，最近關於罷免民調，顯示在疫情期間贊成罷免還差最低門檻7%，另外是前立委顏寬恒加入罷免義工後民調，略有跨過25%罷免門檻，國民黨內部認為，罷免案不像外界預期一定過關，還需努力。

罷免 朱立倫 立法院

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