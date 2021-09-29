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國民黨癱瘓議事 柯文哲：30年後立院還像馬戲團不好

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天出席翡翠水庫原水管工程翡翠段隧道貫通記者會。圖／北水處提供
台北市長柯文哲今天出席翡翠水庫原水管工程翡翠段隧道貫通記者會。圖／北水處提供

國民黨昨天癱瘓國會議事，台北市長柯文哲今天表示，台灣立法院在30、20年前國會內打架，透過外國媒體傳播下，人家都知道，台灣的立法院就跟馬戲團一樣，不過當年這樣打，老百姓還可以忍受，30年過去，台灣人民還是希望，立院就算有抗爭，也應該不是以前。

柯文哲說，現在有人說，以前民進黨做，怎就不會被罵，不過國民黨現在這樣幹，人民不是很喜歡，因為整個社會越來越成熟，以前這樣幹，若30年後還這樣幹，就不是好方法。

柯文哲今天出席翡翠水庫原水管工程翡翠段隧道貫通記者會，媒體記者問柯文哲國會議事癱瘓一事，他一開始說，這個是這樣，今天還是以翡翠水庫為主....，不想談政治口水，不過又忍不住說，台灣30、20年前國會就是打架，人家都知道，台灣的立法院就跟馬戲團一樣，不過當年這樣打，老百姓還可以忍受，30年過去，他相信台灣人民還是希望，立院就算有抗爭，也應該不是以前，這不是好方法。

柯文哲 翡翠水庫 立法院

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