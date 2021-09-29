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國民黨癱瘓議事 柯文哲：30年後立院還像馬戲團不好
國民黨昨天癱瘓國會議事，台北市長柯文哲今天表示，台灣立法院在30、20年前國會內打架，透過外國媒體傳播下，人家都知道，台灣的立法院就跟馬戲團一樣，不過當年這樣打，老百姓還可以忍受，30年過去，台灣人民還是希望，立院就算有抗爭，也應該不是以前。
柯文哲說，現在有人說，以前民進黨做，怎就不會被罵，不過國民黨現在這樣幹，人民不是很喜歡，因為整個社會越來越成熟，以前這樣幹，若30年後還這樣幹，就不是好方法。
柯文哲今天出席翡翠水庫原水管工程翡翠段隧道貫通記者會，媒體記者問柯文哲國會議事癱瘓一事，他一開始說，這個是這樣，今天還是以翡翠水庫為主....，不想談政治口水，不過又忍不住說，台灣30、20年前國會就是打架，人家都知道，台灣的立法院就跟馬戲團一樣，不過當年這樣打，老百姓還可以忍受，30年過去，他相信台灣人民還是希望，立院就算有抗爭，也應該不是以前，這不是好方法。
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