「3+11」釀人命？陳時中稱要拿出證據 在野轟：太傲慢

行政院長蘇貞昌上周向立院提出「三加十一」專案補充報告，但報告中仍稱「三加十一」非本土疫情破口，被在野黨批評卸責、甩鍋，衛福部長陳時中則說「三加十一與因染疫死亡的800多人有什麼關係？」引發各界批評。陳時中昨於立院再度被問及此事，他先「唉」了一聲，並說「還是應該拿出證據來吧」，引發在野黨立委痛批「實在太傲慢！」。

國民黨團表示，前副總統、公衛學者陳建仁也曾表明「三加十一」政策需檢討，陳時中卻可將染疫者與機師基因定序相同視為平行案例。「請蔡英文總統、蘇貞昌、陳時中說明病毒哪來的？從地上自己長出來的？從天上掉下來的？陳時中欠全民一個符合科學證據說法」；國民黨立委賴士葆也說，蘇貞昌始終不肯承認「三加十一」是破口，這和社會認知差距太大，先前的報告竟還將其說成是德政、不肯道歉，相信全民都無法接受。

民眾黨團幹事長蔡壁如則批評，陳時中太傲慢，「見笑轉生氣(台語：惱羞成怒)」，基因定序就已經說明答案，證明放寬居檢規定的「三加十一」就是疫情破口，且今年1到4月Alpha病毒已在世界各地肆虐，陳時中卻選擇放寬邊境管制措施，「根本是缺乏公衛知識」，還未經專家決策，以一紙新聞稿發布，有違法之嫌。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，對於造成疫情擴散的病毒來源，指揮中心說法反覆，對外界詳盡說明、回應質疑。對於陳時中的態度，她也直言「恐怕令多數國人感到失望」，對於因疫情而逝去的生命、失去家人的親屬，或是因染疫留下嚴重後遺症的國人，「陳時中部長及指揮中心的相關發言，恐怕都是深深的傷害」。

民進黨團書記長蔡適應說，三加十一是可以理性討論的公共議題，也支持三加十一專案報告由立委質詢，讓真相水落石出，衛環委員會也成立相關調閱小組，至於行政部門調查報告，國會委員支不支持，應該透過質詢，但國民黨連讓行政部門報告都不肯，怎知有問題，還要求要改到滿意為主，「立法院有113個立委，難道只要一個對報告不滿意，就要寫到大家滿意嗎？」