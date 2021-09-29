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挺朱立倫 張顯耀批陸委會淪特定政黨打手

聯合報 / 記者張加／即時報導
陸委會前副主委張顯耀。本報資料照片
陸委會前副主委張顯耀。本報資料照片

國民黨新任主席朱立倫與中國大陸國家主席習近平的賀電往返，遭指迎合中共，陸委會也批朱立倫配合中方施壓；陸委會前副主委張顯耀今表示，陸委會此舉破壞行政中立，淪為兩岸政治打手。

張顯耀今發布新聞稿表示，看到陸委會以前所未見，極其罕見的嚴厲措辭，指名批判「朱立倫與對岸唱和」，讓他非常不以為然；張顯耀說，全世界沒有一個民主國家的公僕，敢用如此囂張、狂妄口氣「教訓」在野黨，更不可能在毫無明證下胡亂指控栽贓再野黨。

張顯耀質疑，陸委會哪位官員為了逢迎拍馬，討好上層，寫出如此誇張不實、貽笑大方的新聞稿？張顯耀說，相信不是主委邱太三親筆所寫，但邱太三應瞭解此問題嚴重性，不僅涉及極其嚴重的毀謗、汚衊問題，更是徒然讓國人看低陸委會過去多年在兩岸事務上的專業和貢獻。

張顯耀並列出陸委會新聞稿內容矛盾之處，指2000年12月底前總統陳水扁在跨世紀講話中，確實明白指出「在既有的基礎上，以善意營造合作的條件，共同來處理未來『一個中國』的問題」等；陳水扁這樣的講話，不也是在唱和中共，謀合對岸的不負責行為？

張顯耀認為，該新聞稿似將「兩岸關係」誤導為「兩國關係」；陸委會組織法至今全名是「大陸事務委員會」，不是中國事務委員會。

張顯耀說，兩岸過去簽署23項協議，都是依「九二共識」基礎，由陸委會授權海基會和對岸協商簽定；所有協議內容沒有一項傷害國家利益，更沒有出現矮化台灣的行為。

最後，張顯耀指出，兩岸問題確實無法廻避「一中」問題；台灣內部不管主張統、獨和維持現狀，任何未來走向，也都必須面對處理「一中」。

張顯耀表示，「或許彼此主張不同，但繼續互戴帽子，就免了吧！特別是，這個胡亂指控居然來自陸委會，完全逾越憲政體制，違背『行政中立』，公然介入國內政治，自甘淪為特定政黨打手。」

陸委會 張顯耀 朱立倫

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