【專家之眼】連「年」都不敢寫 民進黨還想蹭「民國」?

在兩國論行將破敗的情況下，綠營猛批國民黨新當選主席朱立倫對中共賀電的回覆沒有道理。因為朱的回覆，是站在一中各表的邏輯下展開的。而在AIT恭賀朱立倫贏得國民黨主席選舉，期待與朱立倫合作的賀電發出後，台灣人應能期待國民黨再開兩岸新局。

說兩國論行將破敗，是美國最近動作頻頻，在競爭之餘，也發出要與中共合作的訊號。除了9月10日拜登與中共國家主席習近平進行七個月以來的首次通話之外，華為的孟晚舟在加拿大被囚3年後，也於24日獲釋，而繼習近平賀電之後，AIT發出期待與朱立倫合作的賀電，更暗示了美國不希望升高台海緊張情勢。

但問題是，現在民進黨解決不了這個緊張情勢。近年以來，它的政策只造成了水果無法輸陸、中共機艦繞台、軍事對峙嚴重…，甚至影響我國對外關係、傷害我國家主權，可以說是處處危機。

現行蔡政府作法就只會叫大家團結在她的旗幟下，說到底，就是想形成蔡總統在2014年「大陸會朝她靠過來」的預言。當時她說「中國最怕『押錯寶』，民進黨最大的挑戰，就是一四年（九合一大選）一定要打好。如果打好，連中國都會朝民進黨方向來調整。如果他們覺得，一六年最有可能贏的是民進黨的話，他們自動會去創造那個條件。她有信心，兩岸關係不會因為政黨輪替受到影響。」

那麼多年過去了，兩岸關係卻被搞得更形緊張。蔡政府現在就是要硬挺下去。但不論是從政治、軍事或經濟角度，外界實在看不出中共會靠過來的理由，只見中共持續對官方交流冷漠，而蔡政府硬了半天，隨美國氣候更換陸委會主委，開始偶爾講講春暖花開並說兩岸有重啟對話的必要跟可能，結果中共還是不理會。

問題是如果中共繼續如此，甚或帶武器「靠」過來，民進黨有什麼高招？就是現在這個局面：國防預算迭創新高、國防部要求軍事訓練役男須「下部隊」、落實「抽外島籤」。讓國民黨開展追求和平共存之路，交給人民自行選擇，這不就是民主國家政黨政治的常態嗎？

或有人說，政黨應該效忠國家。這話很對，但問題是要效忠哪一國？朱當選人被罵的罪狀之一是他在回覆中說「惟近年來在民進黨執政下，採取『去中』『反中』政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。」這個「中」從過去朱的發言可知，指的是中華民國，這仍是一中各表的體現，綠營人士說這是一種「敵我不分的態度」，是根本忽略我們所在國家的名稱是中華民國，更沒搞懂九二共識的模糊性。

最後是責怪朱立倫沒為台灣主流民意發聲，沒加上民國或一些維護和平…的但書。兩岸往來文書都有固定型式，民進黨的陸委會海基會在發文給中共時，都沒搞這麼多花招，例如民國107年時，海基會發給對岸海協會的正式公函上，連107數字都不見，只剩3月27日，大家其實清楚，如搞這種花招，是把對方當笨蛋，這樣就沒有接下來其他交流的可能了。

民進黨在兩岸上的問題之一已有類似問題：陸委會前陣子向對岸示好時，用字遣詞用的是兩岸關係、陸方、中國大陸，但沒過幾個月就大談防範中國、加入經濟北約。這種讓自己信用破產又毫無實效的事，就別拿出來丟人現眼了吧。