孫大千6問林佳龍 嗆最沒資格批評國民黨的就是民進黨

交通部前部長林佳龍批評國民黨主席當選人朱立倫對中共總書記習近平賀電回覆稱將與中國在九二共識、反對台獨的基礎上求同尊異，是一個失去黨魂的政黨。前立委孫大千在臉書回嗆，最沒有資格批評國民黨失去黨魂的就是民進黨，創黨至今35年，民進黨早就已經成為一個鳩佔鵲巢的行屍走肉。

孫大千提出六個問題，要求林佳龍回答 。一，民進黨是否繼續堅持創黨時台灣獨立建國的主張呢？二，為什麼民進黨會從最初的「清廉、勤政、愛鄉土」，變成現在的「貪腐、擺爛、愛權力」？三，為什麼過去那些為了民主運動，犧牲奉獻，吃盡苦頭的創黨元老會一個一個相繼離開民進黨？

四，為什麼坐牢受罪的都是美麗島世代，可是做官享福的卻是野百合世代呢？五，為什麼民進黨把過去威權時代國民黨所做的事在當前民主時代又再做了一遍呢？六，當民進黨成為一個比過去威權時代的國民黨更為專制獨裁的恐怖政權，民進黨真的還對得起「民主進步」這4個字嗎？