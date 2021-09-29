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民眾黨就要趕上國民黨了？ 最新民調揭實況

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會最新民調顯示，民眾黨政黨支持度已與國民黨相去不遠。本報系資料照
台灣民意基金會最新民調顯示，民眾黨政黨支持度已與國民黨相去不遠。本報系資料照

民眾黨政黨支持度是否追近國民黨，近來受討論。台灣民意基金會昨天公布最新民調顯示，政黨支持度上，30.1%支持民進黨；19.3%支持國民黨；13.3%支持民眾黨；3%時代力量；2.4％台灣基進；1.3％其他政黨合計；29.7％沒特別支持哪一個政黨；1%不知道、拒答。國民黨與民眾黨差距僅有6個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，國民黨45歲以上中老年選民佔全體支持者七成，已經支持的主力部隊，顯示支持者老化問題相當嚴重；至於國民黨政黨支持度與上月相比，下滑0.9個百分點，且時逢黨主席選舉期間，是否有特定意涵，值得推敲。

游盈隆指出，從6都16縣市的角度看，民進黨支持者除了台北市和桃園市支持者略少於國民黨外，其他地區都有很明顯的領先優勢；國民黨主力是在北台灣，足以和民進黨抗衡，中台灣僅次於民進黨，南台灣則幾乎已落後民眾黨。

民調顯示，台南市部分，民進黨支持者佔43％，民眾黨16.1％，國民黨7.4％，25.1％中性選民，其他8.4％；高雄市部分，民進黨支持者35.8％，民眾黨17.7％，國民黨13.3％，23.9％中性選民，其他9.2％。

游盈隆分析，國民黨在每一個年齡層支持者都和民進黨有明顯差距，且越年輕差距越明顯；民眾黨方面，20至24歲年輕選民中，擁有21.7％支持者，遠超過國民黨的6.8％，足以和民進黨23.5％分庭抗禮。

游盈隆表示，在25至54歲青壯選民中，民眾黨已經可以和國民黨互別苗頭，但和民進黨比就是小巫見大巫，但在55歲以上選民中，民眾黨就像侏儒一樣，難以和民進黨及國民黨這兩大巨人爭雄。

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