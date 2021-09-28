【即時短評】35歲的民進黨 這塊招牌有多重？

民進黨創黨今天滿35年了。立法院長游錫堃邀請當年創黨同志重返圓山敘舊，蔡英文總統到場致意，還說時時提醒自己，「民主進步黨」這塊招牌是有重量的。但完全執政的民進黨，除了重回圓山緬懷，還記得並實踐當年創黨的理想？

若以35年前的時空背景，參與民進黨創黨確實要有被關押、犧牲的心理準備，如今看來，仍讓人覺得驚心動魄。

但民進黨早在2000年就已贏得中央政權，陳水扁8年執政，加上蔡英文超過5年的完全執政，套用基隆市長林右昌在2018年九合一選舉民進黨慘敗後接下代理主席的那句話，「人民已經不欠民進黨了」，如今若再以創黨艱難展現「當年勇」、想要「討拍」，只會適得其反。

創黨確實艱難，但比較起來，堅持創黨理想，更屬不易。就像民進黨前主席施明德所說，「承受苦難易，抗拒誘惑難」。35年黨慶，回首來時路，民進黨應該自問：完全執政之後，抗拒了多少權力的誘惑？

黨政大員今天齊集圓山之際，立法院正因為在野黨不滿行政院長蘇貞昌「3加11」專案報告，引爆杯葛衝突。只是，當年在街頭狂飆的民進黨人，早已入主國家殿堂；而面對自己再熟悉不過的議事抗爭場面，從蘇貞昌口中回嗆國民黨立委「暴力政黨行為」，更讓人有時空錯置之感。

走過民主路，如今的民進黨，被形容為「民選獨裁」。但如果民進黨仍是在野黨，對於中央政府在疫情中的表現，以及中央官員應對民眾的態度，真能不作杯葛、行禮如儀地質詢？如果還記得「創黨精神」，焉能不勇於挑戰威權？焉能不捍衛言論自由？

35歲的政黨，確是邁入成熟，承擔責任的年紀；而有多深刻的反省，更決定這個政黨的招牌，會有多少重量。