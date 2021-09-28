與蘇貞昌同台出席台商晚宴 游錫堃讚「蔡蘇體制領導有方」

立法院長游錫堃今晚間出席世界台灣商會聯合總會第27屆年會晚宴，與行政院長蘇貞昌及農委會主委陳吉仲等同台。游錫堃致詞時表示，在全球疫情肆虐各國受到嚴重衝擊下，台灣因為有台商的努力打拚及蔡總統、蘇貞昌領導有方，經濟成長一直都不錯。他細數台灣的成績，並稱讚兩次「蔡蘇體制領導有方」，也感謝在座台商的努力讓台灣越來越好。

游錫堃表示，我國去年經濟成長率3.11%，在世界各國中算高，且今年上半年，1至6月經濟成長率8.34%，專家預測下半年第三季、第四季，可能接近4%，是很值得高興的事情，蔡蘇體制領導有方。

游錫堃也提到台灣的自由民主成績，他表示，根據英國經濟學人訊息社公布，去年台灣在167個國家中，民主指數為全球第11名、也是東亞第一名。至於自由指數，人權組織「自由之家」評比，2021年台灣的自由指數是94分、日本96分，台灣在亞洲僅次於日本，他認為，不論是民主指數或自由指數，台灣的成績都很好。

游錫堃表示，在國際關係上，外交部、僑委會、台商都很努力。在2016年蔡總統就任後，台灣的國際地位不斷提升、國際關係也越來越好，例如過去的北美事務協調會，2019年6月6日改為台美事務協會；2020年5月19日蔡總統連任，當時美國國務卿龐培歐特別向蔡總統道賀，稱呼為「蔡總統」，這是過去沒有發生過的事情；他也提到，同年12月12日，龐培歐公開稱台灣一直以來都不是中國的領土；2021年美國執政黨輪替，3月10日、現任國務卿布林肯在國會也稱呼台灣為國家；4月9日台美交往準則鬆綁，過去很多限制，現在都鬆綁了，這些例子都代表，2016年到現在，台美關係進步很多。

游錫堃也提到，另外包含索馬利蘭已和台灣互設代表處，立陶宛與台灣互設的代表處也持續籌備中。他說，外交關係逐步進步，仰賴的是蔡蘇體制的領導有方、全國人民及各政黨的共同努力。

游也說，台灣能有這些進步及成果，台商扮演非常重要的角色。所以他代表立法院，向新任總會長王德道賀、也恭喜現任總會長梁輝騰功成身退，同時再度感謝在座台商的努力，讓台灣越來越好。

蘇貞昌致詞時則指出，台灣有需要的地方，台商第一時間出力。台灣也因為舉國團結合作，最快時間通過特別條例，按節奏防疫、紓困，且防疫成效良好，世界誇讚。變種病毒出現後，有國家施打兩劑疫苗仍發生確診病例；台灣連續多日零確診，確診數最多也僅個位數，是亂世中的幸福之地。