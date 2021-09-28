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陳柏惟說母語之爭是誤會 貼文引網友不同解讀

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台灣基進立委陳柏惟。聯合報系資料照片
台灣基進立委陳柏惟。聯合報系資料照片

台灣基進立委陳柏惟昨啟動立院口譯機制質詢國防部邱國正，但雙方對於台語傳譯與否看法不同，爆發口角。白天邱國正受訪時說「昨天的事件是個誤會」，晚間陳柏惟也在臉書上貼文說「我跟國防部邱國正部長稍早通過電話...因不同的認知造成的誤會也充分溝通」看似雙方都有意讓事情落幕，但陳柏惟的簡短貼文，仍引起網友不同評論，有人認為他已「私下求全」但也有人為他「加油！」，還有人則勸他要爭取中間選民支持。

陳柏惟貼出的全文是「我跟國防部邱國正部長稍早通過電話，我們對推動台灣的國防安全方向一致，對於母語通譯試辦過程，因不同的認知造成的誤會也充分溝通，雙方互相理解、過程順利，未來也會在各自的崗位上繼續為台灣努力」。

邱國正今受訪時也指出，昨天的事件是個誤會，他也跟委員委婉講，要透過傳譯，沒有不可以，但時間「8+2」分鐘，如果透過傳譯就佔據了時間，無法增加，「想說來研究一個交流溝通工具，沒想到會搞成這樣子」。

對於陳柏惟的貼文，有人貼說「私下求全，真有你的...」還有人說「沒溝通好就恣意批評別人鴨霸，立委好大的官威。」、「不錯不錯 發現風向不對了」但是也有許多支持的貼文為他加油說「3Q哥加油 為民主往前衝」、「記住喔，你不能被罷掉喔，還有許多國民黨造成的非正義的事期待你去改變！」、「你沒有錯. 國家語言發展法是經立法院三讀通過的法案不是擺設」。

有的貼文則勸他「支持母語的重要性，但人和也很重要，有些外省老伯伯，你硬要跟他說台語也溝通不了，畢竟語言是溝通的一個手段。」、「台語說的很溜也讓人喜愛！只是有時候還是稍微體諒一下國防部長的年紀跟成長背景！在這關鍵時刻你要爭取的是中間選民對你的相挺！」。

陳柏惟 邱國正 國防部

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