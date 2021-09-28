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賴清德盼台商支持政府 讓國家越來越好

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午出席「世界台灣商會聯合總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」閉幕典禮。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午出席「世界台灣商會聯合總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」閉幕典禮。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午出席「世界台灣商會聯合總會第27屆年會暨第3次理監事聯席會議」閉幕典禮，他表示，在疫情期間，政府努力推動各項政策，一邊防疫、一邊拚經濟，希望讓台灣經濟轉型，產業升級，也讓台灣的競爭力在國際上屹立不搖；也希望台商們共同支持，讓國家愈來愈好，愈來愈進步。

賴清德致詞時表示，世界台商總會總會長梁輝騰即將卸任，梁任職期間，經歷了疫情最嚴重、台商也受衝擊最大的時刻，但在這一年中，梁積極任事，除了協助台商在各地持續發展，也協助台商解決各項問題。此外，梁輝騰也結合台商各界來幫助僑居地的國家，在國際上為台灣建立良善、助人的形象。

賴清德指出，新任總會長王德事業有成、熱心公益，在疫情嚴峻時期，結合台商力量，募集超過100萬美金購買口罩及防疫物資，捐獻給僑居地的警察、安養院及弱勢團體，充分展現了「Taiwan can help（台灣能幫忙）」的精神。事實上，王德是「根在台灣、心在台灣，台灣有需要的時候，人也在台灣」，這就是真正的台灣精神，也是每位台商在外地打拚的精神。

賴清德提到，今天上午蔡英文總統出席世總的開幕典禮時，也特別感謝世總對台灣、對自己國家的支持，並且運用各種管道與方式，展現台灣的國力。「我們現在已經有能力幫助其他的國家；同樣地，政府得到台商的支持，及對台灣的協助，當台商有任何需要的時候，政府也會跟大家站在一起。」

賴清德也談到，去年彭博社全球防疫韌性排名，台灣勇奪第2名，深獲國際社會肯定。今年聯合國發布「2021世界幸福報告」，台灣也是名列前茅，表示疫情期間，政府努力推動各項政策，一邊防疫、一邊拚經濟，讓社會能夠穩定、人民得到醫療照顧，也讓社會不至於恐慌，這些都是共同努力的結果。

賴清德也指出，蔡總統在第一任任期時，推動了「5加2產業創新計畫」；第二任時更提出「六大核心戰略產業」，無非是希望讓台灣經濟轉型，產業升級，也讓台灣的競爭力在國際上屹立不搖。除了政府積極努力外，也希望台商們共同支持，讓國家愈來愈好，愈來愈進步。

台商 賴清德 疫情

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