施政報告再遭阻 朱立倫：蘇貞昌該下台負責非上台報告

不滿行政院長蘇貞昌3+11專案報告，國民黨立院黨團今天再杯葛蘇到院施政報告。國民黨主席當選人朱立倫表示，蘇民調「兩年來最低」，代表民眾對政府憤怒越來越高漲，現在蘇該做的不是上台報告，而是下台負責。

朱立倫指出，國民黨今早杯葛施政報告，是要對抗違法失職、虧欠人民託付，不尊重在野黨政府；來自金門的國民黨團書記長陳玉珍一早奇襲，意外發現民進黨守議場的立委根本都在睡覺，跟他們防疫期間的「落後部署」簡直風格一致。

朱立倫說，國民黨6月提出擴大採購國外疫苗、公開3+11紀錄、公開國產疫苗EUA審查、國產疫苗須經三期試驗、採國際標準作為EUA標準、公開第二類官員接種名單、民進黨社群中心散播假消息調查與檢討國產疫苗合約採購8提案。

朱立倫表示，8項台灣社會高度關切提案，民進黨全部反對、表決封殺，用多數暴力霸凌人民，「同島一命」根本「同擋一命」。

朱立倫質疑，蘇貞昌說「人民有知的權利」，應讓他上台報告施政，但其實他只講了45個字，這算什麼施政報告？國民黨會占領發言台，就是為了維護人民知的權利，不讓民進黨輕輕帶過、隱藏3+11破口的真相。

朱立倫說，民進黨政府種種倒行逆施的作為，人民都看在眼裡，蘇貞昌如果真要讓「國家安全、社會安定、人民安心」，就該早日下台。