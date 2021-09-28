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葉元之神還原「唐鳳獸」20萬元影片 網友得知費用驚呆

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
影片上傳後，引發網友熱烈討論，網友直說「影片中兩人背景、音樂及舞步幾乎如出一轍」。圖／取自葉元之Youtube
影片上傳後，引發網友熱烈討論，網友直說「影片中兩人背景、音樂及舞步幾乎如出一轍」。圖／取自葉元之Youtube

政務委員唐鳳日前拍攝五倍券唱跳影片被爆花了20萬，新北市議員葉元之及團隊也製作模仿影片，且外包成本0元，引發網友熱烈討論。葉元之強調，政院浪費人民納稅錢，宣傳效果也很差，還引來一堆抱怨，他與團隊一起製作幾乎一樣的影片，外包費用卻只要0元，歡迎大家比較看看。

葉元之批評，行政院花了20萬元，換來的卻是網路負面聲量大增，像許多民眾上網綁定數位券，遇到大當機，還要看唐鳳在影片中扭來扭去，簡直雙重打擊，對宣傳來說也完全沒效果，簡直浪費公帑。

葉元之表示，他今日也在臉書上傳一支模仿影片宣傳自己的服務，但重點是不用像行政院20萬元，因為從腳本、拍攝、後製都由他與小編一手來，包含寫腳本半小時、錄製半小時、助理後製2個工作天，整個外包費用0元。

影片上傳後，引發網友熱烈討論，網友直說「影片中兩人背景、音樂及舞步幾乎如出一轍」、「活了60幾年沒看過那麼好看的廣告」、「一個讚不夠！給一萬個讚！」；也有網友批評政院影片「本來不看還不知道，現在才知道政府美學真的呵呵」、「花20萬拍這慘不忍睹的影片」、「塔綠班美學」。

不過也有網友批評葉元之，「助理薪水也是錢啊！」、「所以助理那兩天沒有領薪水嗎？」、「元之的助理們，你們被當免費仔，這種老闆千萬不能跟」等。葉元之則回應，他有列出成本，而非部分網友所認為的0元，重點還是政府亂花20萬元拍一支不知所云的影片。

新北市議員葉元之今日在臉書上傳一支模仿「唐鳳五倍券影片」宣傳自己的服務。圖／取自葉元之Youtube
新北市議員葉元之今日在臉書上傳一支模仿「唐鳳五倍券影片」宣傳自己的服務。圖／取自葉元之Youtube

葉元之 唐鳳

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