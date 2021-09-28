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民進黨創黨35周年 林佳龍提朱立倫感嘆國民黨失去黨魂

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨35周年，交通部前部長林佳龍秀出黨證。圖／取自林佳龍臉書
民進黨35周年，交通部前部長林佳龍秀出黨證。圖／取自林佳龍臉書

今天是民進黨創黨35周年，交通部前部長林佳龍在臉書上秀出黨證，並強調除了紀念與回顧，他認為前輩們與台灣人民更希望民進黨能時時刻刻自我反省，前瞻遠眺，才能知道下一步民進黨要帶領台灣社會往哪裡去。

他也批評，國民黨主席當選人朱立倫昨天收到中國共產黨習近平主席的賀電，回覆稱將與中國在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上「求同尊異」，一個失去黨魂的政黨，無法帶領台灣人民走向民主的未來，民進黨當更戰戰兢兢，時刻反省。

林佳龍表示，今年是他入黨滿20年，從批判體制到進入體制，企圖改革、推翻國民黨這套擴及中國大陸版圖的荒謬體制，固然每一步都是困難重重，但已經掌握絕對權力並擁有國會多數的民進黨，該當可以闊步向前，立定歷史目標，啟動憲政改革的工程，擘劃民生經濟的願景，開創國際地位的空間，創造一個為民服務的效能政府，才能為下一個世代奠定和平安定的基礎。「我們的路，不會比威權時代更艱苦，但責任確是更重。因為，我們以權力為名所作的每一個決策，每一天都在為世世代代負責，必須謙卑反省。」

林佳龍也說，他日前受立法院長游錫堃邀請，參與「衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實」一書的新書發表。心中油然回升那些被遺忘的勇氣。透過這本書，看見游錫堃等前輩，在那些歷史場景，站在時代的高牆前，用力敲開威權的裂縫，讓民主浪潮奔騰而入，沒有民進黨的誕生，台灣民主、自由、人權之路不可能快速走到今天這步，「也許一個不小心，我們已經成為中國的一部分。」「所以你問，前輩為什麼甘願冒著被補入獄與生命安全的風險？游錫堃院長回答：『但願留給下一代是勇敢而不是遺憾，是民主的燦爛，而不是極權的黑暗。』這樣波瀾壯闊的氣魄，經過35年，化成民主自由的空氣，後輩在享受民主自由之時，更有責任接棒守護台灣。」

林佳龍說，大隊接力的每一棒都必須是強棒，要盡最大力氣跑下去，也不能掉棒。而民主接力賽，重要的人才，如果不能持續培養進入政府的人才，並確保人才有健全的心理素質，深刻了解「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，民進黨將後繼無力，也辜負人民託付。

林佳龍說，「我想野百合世代，有許多人加入民進黨，我們批判時局的精神仍在，也該深刻反省我們對上一代與下一代的責任所在。這也是許多朋友在聚會討論時，經常會點出的問題，我們從哪裡來，要往何處去？我們又要為台灣留下什麼資產？我們要深刻反省這些時代課題，才能清楚我們的歷史使命。」

林佳龍說，昨天是國民黨的黨主席選舉，朱立倫收到習近平的賀電，朱立倫回覆時表示與中國在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上「求同尊異」。當年國民黨創黨之初，也曾懷抱理想，與中國共產黨勢不兩立，但一個失去黨魂的政黨，無法帶領台灣人民走向民主的未來，走向正常國家的想望，民進黨當更戰戰兢兢，時刻反省，為國培養人才，更為台灣永續而團結合作。

民進黨 林佳龍 國民黨

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