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朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

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影／朱立倫批蘇揆「不知哪門行政院長」 大讚陳玉珍勇猛

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨新當選黨主席朱立倫今天下午在基隆表示，行政院長蘇貞昌每天跟人家抬槓，不知道是哪一門的行政院長，早晚會被民眾趕下台。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新當選黨主席朱立倫今天下午在基隆表示，行政院長蘇貞昌每天跟人家抬槓，不知道是哪一門的行政院長，早晚會被民眾趕下台。記者邱瑞杰／攝影

國民黨新當選的黨主席朱立倫，今天下午到基隆謝票時評論立院朝野攻防。朱說，今天國民黨每個立委員都非常的盡職，尤其書記長陳玉珍表現非常的棒，非常的勇猛。對不負責任、不讓民眾有足夠疫苗，又不願意好好紓困的蘇內閣表達強烈抗議，是在野黨該有的態度。行政院蘇貞昌如果繼續這樣下去，只有一條路，就是下台負責。

立法院民進黨團為防國民黨團再次杯葛蘇貞昌施政報告，昨晚就在議場前輪班守夜。陳玉珍今晨5點多率黨團突襲，藍綠在議場門口爆發第一波衝突。蘇貞昌上午近8點抵達立院，受訪時表示，阻擋施政報告是妨礙國人知的權利，希望大家團結一致向前，不要讓政府空轉。

朱立倫說，他覺得蘇貞昌應該趕快回到真正面對民意，回應民意的院長，不要每天都想要用口水戰去酸立委，酸在野黨主席。蘇忘了做行政院長最重要的責任，是讓民眾能夠過好日子，能夠安居樂業，能夠有疫苗打，能夠防疫做得好。每天在跟人家抬槓，不知道是哪一門的行政院長，這種行政院長早晚會被民眾趕下台。

朱立倫表示，國民黨今天在立法院的每一位立法委員都非常的盡職，尤其是陳玉珍表現非常的棒，非常的勇猛。因為她真正代表民意，反映民意，對這樣不負責任的內閣，這樣不讓民眾有足夠疫苗，又不願意好好紓困的蘇內閣強烈抗議，是我們在野黨應該有的態度。蘇院長如果繼續這樣下去，只有一條路，就是下台負責。

國民黨新當選的黨主席朱立倫（右）今天下午到基隆謝票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新當選的黨主席朱立倫（右）今天下午到基隆謝票。記者邱瑞杰／攝影

行政院 蘇貞昌 國民黨 朱立倫 陳玉珍

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