杯葛蘇貞昌質詢遭突破 國民黨團：周五起立院焦土作戰

不滿行政院長蘇貞昌3+11專案報告內容，國民黨立院黨團下午杯葛蘇揆總質詢。但在民進黨團協調更換質詢棒次再轉書面方式，讓原排序第3、人在議場的國民黨團總召費鴻泰被迫必須質詢，突破杯葛。國民黨團揚言，自此立院進入焦土作戰。

費鴻泰要求，立法院與議事處要跟國民黨團道歉，否則從今天開始不與民進黨團協商，周五院會退回所有案子，逐案表決。

國民黨團書記長陳玉珍則批評，早上蘇貞昌僅做了22秒施政報告，下午不尊重民主國家基本規格，主持議事的副院長蔡其昌目無法紀，竟直接變更質詢委員順序，「士大夫無恥謂之國恥」，今天起與民進黨焦土戰爭，沒有協商。

費鴻泰指出，立委質詢要更換順序，要經立法院秘書長，還要前一天，被更換的時代力量立委邱顯智更已質詢6分鐘，民進黨團竟膽大妄為，可以這樣目無法紀、破壞議事體制？「非常可惡，今天是立法院最蒙羞的一天，充滿舞弊、違法、亂紀，從早上議場攻防，居然後門提早開門讓民進黨霸占議場，還說上一任有個朝野協商結論，但當時的黨團書記長林德福已經否認，公然護航舞弊。」

陳玉珍說，今天是教師節，也是民進黨黨慶，但今天的民進黨無恥至極，完全喪失創黨時精神，走向獨裁專制，再這樣下去國家會滅亡；民進黨政府今天會這樣對付國會議員，明天就會在街上對付手無寸鐵的國民。