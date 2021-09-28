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國民黨立院杯葛 民進黨：「戰鬥藍」根本是「亂鬥藍」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
因對行政院長蘇貞昌3+11專案報告內容不滿，立法院國民黨團力阻蘇完成新會期施政報告，國民黨立委鄭正鈐向行政院長蘇貞昌潑水。記者陳正興／攝影
因對行政院長蘇貞昌3+11專案報告內容不滿，立法院國民黨團力阻蘇完成新會期施政報告，國民黨立委鄭正鈐向行政院長蘇貞昌潑水。記者陳正興／攝影

國民黨團今天杯葛行政院長蘇貞昌進行施政總質詢。民進黨發言人簡舒培表示，要表達嚴厲譴責。國民黨要求蘇貞昌報告，卻又潑水、阻擋上台，國民黨自稱「戰鬥藍」，實際上卻是「亂鬥藍」，呼籲國民黨勿藉口杯葛報告來讓國家空轉。

簡舒培表示，國際上認同台灣防疫成果，包括日本的朝日新聞稱讚台灣二度成功抑制疫情；美國有線電視新聞網（CNN）27日更是報導台灣政府防疫有成，大讚台灣在全球面臨民主衰退威脅之際，能夠持續蓬勃發展國內的民主自由，在國際間大放異彩。

簡舒培表示，朱立倫日前才說國民黨要開始「戰鬥」，結果國民黨立法院黨團卻一面要求行政院長報告，一面卻用暴力方式阻撓蘇貞昌上台，朱立倫的戰鬥根本是「亂鬥」，也顯示新任主席控制不了在國會失控的藍委。

簡舒培呼籲，朱立倫應率領黨籍立委，用專業、理性問政來監督，獲得人民認同，而不是讓國民黨變成亂鬥藍，此舉無法獲得民眾支持，只會讓民眾唾棄，呼籲曾擔任過行政院副院長的朱立倫，好好約束黨籍立委。

國民黨 簡舒培 朱立倫

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