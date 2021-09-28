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朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

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影／立院衝突 綠委批：鄭麗文、陳玉珍施暴要送紀律委員會

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委郭國文不滿藍營立委丟麥克風架，痛斥暴力。記者李承穎／攝影
民進黨立委郭國文不滿藍營立委丟麥克風架，痛斥暴力。記者李承穎／攝影

行政院長蘇貞昌今天赴立法院備詢，遭遇國民黨團強力杯葛，下午國民黨團不滿質詢次序調換，拒絕上台質詢，並爆發激烈衝突，院會散會後。民進黨立法院黨團指控，國民黨立委鄭麗文丟麥克風架、還有同黨立委陳玉珍朝主席台丟手機等暴力行為，應該送立法院紀律委員會，痛批「無法無天、走火入魔」、「台灣民主會在朱立倫帶領的國民黨下漸漸沉淪」。

民進黨立委郭國文今天下午在議場守在主席台前，鄭麗文朝主席台扔擲麥克風架，雙方爆發激烈口角，郭國文在散會後仍怒氣難平，將麥克風架帶出議場當作證據，痛陳國民黨團暴力。

郭國文說，今天9月28日是民進黨創黨30周年日子，深感遺憾在民主殿堂中，最大在野黨不只破壞公物，甚至把破壞公物麥克風鐵架朝向人扔擲，這種準暴力行為，已到了無法無天、走火入魔階段。

郭國文說，朱立倫領導的國民黨要進行武鬥路線嗎？ 台灣民主會在朱立倫帶領的國民黨而漸漸淪喪，希望適可而止，不要用武器傷人，立法院應該送施暴立委到紀律委員會，不只是鄭麗文，國民黨立委陳玉珍隨手拿起民進黨立委何欣純手機扔向主席，這都是非常暴力，紀律委員會應該召開，進行徹底處理，遏止歪風持續。

黨團書記長蔡適應說，今天是總質詢，昨天為讓議事順利進行，本黨團徹夜守在立法院議場前、後門，期待在一開門時，能站在有利的位置讓今天議事順利進行，昨天黨團委員就輪值留守睡在立法院。

蔡適應說，國民黨團看他們守在議場前、後門，但國民黨對議事規則錯誤理解，忘了後面也有另外一個門，造成在今天早上七點開始，國民黨衝到議場，才發現後面也有另外一條可進入的途徑，國民黨自己對議事運作錯誤，輸了不甘願，早上又藉機生事鬧場，非常遺憾。

國民黨團下午在議場痛批交換質詢次序是「違法亂紀」，蔡適應說，今天早上因為國民黨團鬧場，蘇貞昌施政報告結束後，後續質詢無法順利，包括民眾黨、時代力量黨團都深感憤怒，認為國民黨杯葛下讓他們沒有質詢時間，因此民進黨團跟兩黨溝通協商，用本黨何志偉、林楚茵兩人的時間和時代力量及民眾黨交換，兩人並以書面質詢方式，期望議事能進行。

蔡適應說，交換質詢次序在議事規則29條寫得很清楚，國民黨不懂議事規則、策略，只會吶喊說大家都是無理由，他們才是完全無理不合法。

國民黨 立法院 民進黨

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