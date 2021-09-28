影／若再遇陳柏惟台語質詢 邱國正：盡可能備詢

台灣基進立委陳柏惟昨啟動立院口譯機制質詢國防部長邱國正，但雙方對於台語傳譯與否看法不同，爆發口角。立法院秘書長林志嘉今表示，將暫緩執行通譯服務，加強溝通後再施行，對此邱國正今於立院受訪時回應，「沒有意見」，至於未來若遇陳柏惟繼續用台語質詢？邱國正則說，「不要緊，就盡可能來備詢」。

邱國正表示，昨天的事件是個誤會，他也跟委員委婉講，要透過傳譯，沒有不可以，但時間「8+2」分鐘，如果透過傳譯就佔據了時間，無法增加，「想說來研究一個交流溝通工具，沒想到會搞成這樣子」。

民進黨立委管碧玲昨指出，希望部長冷靜之後，可以體會多元文化之美，「那時候部長或許會變得柔軟一點」，邱國正則回應，「我覺得我很柔軟阿，盲點我不知道，我沒有刻意要對誰」。

至於陳柏惟昨在臉書上說，「如果阿公阿嬤聽不懂華語看不懂字要怎麼做全民國防？」邱國正說，不知道此說法，不了解狀況。

記者提問，立法院取消通譯，若未來再遇到陳柏惟繼續講台語要怎麼面對？邱國正說，「不要緊，就盡可能來備詢」，至於是否用中文答詢？邱國正說「當然講國語」，對於是否用台語？邱國正則表示，「我幹嘛用台語，交通工具大家各有各熟練的工具」；記者追問是堅持用國語？邱國正說，「沒有堅持，我本來就用國語」。

邱國正也說，不管聽不聽得懂台語，就跟英文一樣，寒暄可以，但假如要正式會談，這有個規則，要透過傳譯。至於自評台語如何？邱國正則表示，「從來不給自己等級」。最後面對記者以台語提問「這樣跟你講話，聽得懂嗎」，邱國正也以台語回應，聽得懂，「但是麥安內啦」。